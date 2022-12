Power Rankings : semaine du 5 décembre

Les états des forces de Sportlogiq cherchent à apporter un regard objectif sur la performance de chaque club dans la LNH. Nous nous penchons sur des statistiques pour évaluer non seulement les résultats de chaque équipe, comme le différentiel de buts et le pourcentage de points obtenus, mais aussi le processus, pour savoir quels clubs peuvent s’attendre à progresser ou régresser.

Pour ce point, nous utilisons notamment le différentiel de buts attendus. Cette statistique mesure la qualité et la quantité des tirs obtenus et accordés par chaque formation. Un différentiel positif indique un club qui obtient régulièrement plus de chances que ses adversaires et peut donc s’attendre à l’emporter au pointage tôt ou tard, tandis qu’un différentiel négatif est généralement mauvais signe pour les succès futurs.

Nous considérons les statistiques pour la saison 2022-23 seulement, avec une emphase sur les 21 derniers jours pour illustrer le jeu récent de chaque club.

Une victoire et deux défaites pour le CH cette semaine, mais c’est tout de même suffisant pour grimper d’une place à l’État des Forces. Montréal a connu un solide match contre San Jose, mais avec 11 chances de marquer qui ont raté la cible, ils n’ont pas été capables de capitaliser et se sont inclinés 4-0.

Le CH a ensuite commencé son voyage dans l’Ouest cette semaine avec un gain de 2-1 contre les Flames. Jake Allen a brillé dans ce duel, avec 45 arrêts sur 46 tirs. Allen a obtenu 4,12 buts sauvés dans ce match, la deuxième meilleure performance dans la LNH cette saison, derrière Karel Vejmelka.

Puis, ils se sont inclinés 5-3 contre les Oilers après s’être tirés dans le pied à plusieurs reprises. Montréal a offert deux opportunités à 5 contre 3 aux Oilers, en plus d’écoper d’une pénalité majeure et de voir Joel Edmundson être expulsé du match, les forçant à se débrouiller avec seulement cinq défenseurs. Considérant tout ça, le déficit aurait pu être bien pire.

Les Canadiens continuent le voyage dans l’Ouest alors qu’ils affronteront les Canucks et le Kraken lundi et mardi, respectivement.