Les Bruins invincibles à domicile

Les Bruins de Boston tenteront de remporter une 15e victoire consécutive, ce soir, alors qu'ils recevront les Golden Knights de Vegas, au TD Garden.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Ainsi, les Bruins sont toujours invaincus à domicile cette saison avec une fiche de 14-0-0. Et avec un dossier de 20-3-0, ils caracolent au sommet du classement de la section Atlantique et de l'Association de l'Est. Ils ne sont dépassés que par les Devils du New Jersey au classement général de la LNH.

La formation du Massachusetts possède la troisième meilleure offensive du circuit Bettman, avec 93 buts, et la meilleure défensive, alors qu'ils n'ont accordé qu'un maigre total de 49 filets en 23 duels.

De leur côté, les Golden Knights ne sont pas en reste, avec 37 points en 26 matchs, au sommet du classement de la section Pacifique et de l'Association de l'Ouest