«Je crois pouvoir atteindre le niveau de jeu de Cale Makar»

BOSTON - Et si les Canadiens avaient frappé un coup de circuit en repêchant Lane Hutson lors du dernier repêchage?

Officiellement listé à 5 pieds 9 pouces et 147 livres en juillet, le défenseur américain a, malgré d’excellentes statistiques l’an dernier au sein du programme de développement américain, attendu jusqu’en deuxième ronde avant d’entendre son nom. C’est finalement Montréal qui, avec le 62e droit de parole, a «osé» ajouter l’arrière gaucher à sa banque d’espoirs.

Voyez, en vidéo principale, un reportage complet suivant la visite de TVA Sports dans le quotidien du jeune homme, à Boston.

Pourtant, l’histoire (pensons notamment à Cole Caufield!) démontre de plus en plus souvent que le gabarit d’un joueur ne doit pas, à lui seul du moins, être un facteur de non-sélection. Surtout dans le cas de patineurs dotés d'un talent évident.

Et du talent, Hutson en a à revendre.

À 18 ans et à sa toute première saison dans la NCAA, il est, en date d'aujourd'hui, le défenseur du circuit présentant la meilleure moyenne de points par match (17 en 14, 1,21). C’est gros. Très gros.

Et au-delà de l'aspect production, l'espoir du CH se démarque aussi grâce à son style de jeu. De la vitesse, des pivots et changements de direction multiples, des feintes, de l'audace en zone offensive... Un profil qui ne se trouve nulle part ailleurs chez les autres membres de la relève du Tricolore à la ligne bleue.

«Offensivement, il est complètement ailleurs (off the chart), lance sans retenue son entraîneur à l'Université de Boston Jay Pandolfo, qui a pourtant vu neiger avec ses quelques 899 matchs dans la Ligue nationale.

«Lors des entraînements, il fait des trucs qui nous font tous hocher la tête. Parfois, on le regarde et on fait juste rire de bon cœur tellement il est spectaculaire. Il est passionné et cherche toujours des moyens d’être meilleur.»

Son coéquipier Luke Tuch va dans le même sens.

«Lane est incroyable. L’un des joueurs les plus habiles avec lesquels j’ai eu l’occasion de jouer. Il se passe quelque chose chaque fois où il touche la rondelle. Il sera un excellent joueur pour les Canadiens.»

Pas Schwarzenegger, mais...

Fait intéressant: Hutson, lorsqu’il se présente devant le magnifique vestiaire des Terriers de l’Université de Boston pour l’entrevue, semble beaucoup plus imposant qu’au moment où il a été repêché.

«Je pèse dorénavant 161 livres», confirme-t-il fièrement.

«Je m’entraîne fort en gymnase depuis juillet. Deadlifts et pull-ups reviennent notamment très souvent dans ma routine d’entraînement. Je mange beaucoup plus qu’avant, également. Beaucoup de protéines et de glucides.»

Et sur la glace, il est loin d’avoir l’air minuscule. D’ailleurs, tant lors du match que de l’entraînement auxquels TVA Sports a assisté, jamais Hutson n’est apparu dominé physiquement. Bien au contraire.

Sur les traces de Makar?

Tout récemment, Cale Makar est devenu le défenseur le plus rapide de l’histoire de la LNH à amasser 200 points. Celui que plusieurs décrivent comme le meilleur défenseur de sa génération a réalisé l’exploit en 195 petits matchs.

Un peu plus haut, vous lisiez qu'Hutson produisait actuellement à un rythme d'1,21 points par partie, dans la NCAA. Prenez l'information comme bon vous semble, mais au même âge et dans le même circuit, Makar a de son côté affiché un ratio de 0,60 point/match. En d'autres mots, l'espoir des Canadiens produit deux fois plus que le no 8 de l'Avalanche le faisait à l'époque.

Sachant cela et alors que plusieurs experts et amateurs ont comparé ces derniers mois le style de jeu des deux patineurs, il aurait été criminel de ne pas questionner l’arrière de Boston University sur le sujet.

«Que penses-tu de ces comparaisons?»

La réponse d’Hutson en dit long sur son actuel niveau de confiance.

«Je crois pouvoir atteindre le niveau de jeu de Cale Makar. Le temps nous le dira, mais je sens que je peux offrir le type d’éléments qu’il amène.»

C'est dit. Et avec aplomb, en plus.

Parlant de confiance, Lane Hutson avait un message très clair à lancer aux dirigeants des Canadiens.

C'est à écouter dans le reportage en tête d'article.