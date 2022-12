Ismaël Koné est transféré au Watford FC

Le CF Montréal a confirmé lundi que le milieu Ismaël Koné sera transféré au Watford FC, en deuxième division anglaise, à compter du 1er janvier prochain.

Le onze montréalais n’a pas annoncé le montant obtenu, mais le réputé journaliste Fabrizio Romano avait indiqué, dimanche, qu’il s’agissait du transfert le plus lucratif de l’histoire de l’équipe.

«Je veux remercier le club pour tout ce qu’il a fait pour moi, a mentionné Koné dans un communiqué. J’ai grandi en tant que joueur, mais aussi à l’extérieur du terrain. J’avais beaucoup de choses à comprendre, mais les gens ici m’ont aidé à me développer. Je suis reconnaissant parce que j’ai eu l’opportunité de commencer ma carrière à la maison.»

Du talent

À seulement 20 ans, Koné vient de vivre son premier Mondial avec le Canada. Il a participé aux trois défaites de l’équipe en phase de groupe, non sans marquer un but.

Il a disputé la totalité de ses 26 matchs dans la Major League Soccer (MLS) avec le CF Montréal en 2022, marquant deux buts tout en ajoutant cinq passes décisives.

«Nous sommes très heureux pour Ismaël, a déclaré le vice-président et Chef de la direction sportive, Olivier Renard. Son évolution et le dénouement de ce transfert ont été très rapides. Le Club l’a aidé à grandir comme joueur, mais aussi comme individu, et je suis fier de sa progression.»

«Quand le talent est là, ce n’est pas une question d’âge ou d’expérience. Il a fait son choix parmi plusieurs options qui s’offraient à lui. Ismaël est certainement un bel exemple pour les jeunes montréalais et québécois.»

Il s’agira certainement d’une lourde perte pour le CF Montréal, qui a également perdu Djordje Mihailovic et Alistair Johnston dans des transferts, et qui devra remplacer Victor Wanyama, qui a manifesté son intention d’aller jouer ailleurs.