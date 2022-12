Dominic Picard embauché par le Vert & Or

Le Québécois Dominic Picard, qui a disputé dix saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF) à titre de joueur de centre, sera dorénavant coordonnateur offensif du Vert & Or de l’Université Sherbrooke.

Picard est rapidement devenu entraîneur après avoir accroché ses crampons en 2016. Avant de rejoindre le groupe d’entraîneurs dirigé par Mathieu Lecompte en Estrie, il œuvrait à titre d’entraîneur-chef des Élans du Cégep Garneau.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins au Vert & Or, a dit Picard dans un communiqué. L’élément difficile de cette transition excitante est le fait d’annoncer mon départ à mes joueurs, car nous avons forgé une relation exceptionnelle au fil des ans. Je conserverai toujours des souvenirs inestimables de mon passage chez les Élans de Garneau, mais j’ai hâte de travailler au sein de l’équipe passionnée et de la culture d’élite du Vert & Or.»

Picard a porté les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval de 2002 à 2005, remportant deux Coupes Vanier en quatre saisons. Il a joué pour les Blue Bombers de Winnipeg, les Argonauts de Toronto et les Roughriders de la Saskatchewan, soulevant notamment la Coupe Grey avec ces derniers en 2013.