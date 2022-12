C’est mal parti pour Alex Galchenyuk

Si l’attaquant Alex Galchenyuk veut relancer sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a intérêt à retrouver sa touche autour du filet adverse et à jouer plus solidement, ce qu’il a été incapable d’accomplir depuis son arrivée avec l’Avalanche du Colorado.

Ayant signé un contrat d’un an il y a une semaine, l’ancien du Canadien de Montréal peine à trouver des solutions. Il a disputé trois rencontres avec les «Avs» jusqu’ici et a été tenu en échec. Son différentiel de -3 témoigne aussi de ses lacunes en défense, lui qui a totalisé 13 min 42 s sur la glace lors de l’affrontement de mardi face aux Jets de Winnipeg. Galchenyuk a été utilisé seulement 6:31 contre les Sabres de Buffalo, jeudi, et un peu plus de 10 minutes deux jours plus tard au domicile des Bruins de Boston.

Le vétéran de 28 ans a pourtant connu de bons moments dans la Ligue américaine plus tôt cette saison. Chez les Eagles du Colorado, il a récolté sept points en autant de duels. En revanche, c’est beaucoup plus difficile pour lui dans la LNH, où il s’est contenté de 21 points en 60 joutes avec les Coyotes de l’Arizona en 2021-2022. Ces statistiques sont éloignées de sa meilleure production qui date de 2015-2016, lorsqu’il avait accumulé 30 buts et 56 points avec le Tricolore.

L’Avalanche devait visiter les Flyers de Philadelphie en soirée.