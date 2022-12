Alex Chiasson y croit toujours

On n’a jamais vu autant de talent brut dispersé aux quatre coins de la LNH. Un constat qui remet en question l’efficacité des gardiens de but.

Quelques joueurs transportent leur équipe sur leurs épaules récemment. Qui sont-ils? C’est le sujet principal du balado «Temps d’arrêt», enregistré lundi. Écoutez l’épisode de la semaine ici:

Par ailleurs, l’animateur Louis Jean s’est entretenu avec Alex Chiasson. Le Québécois de 32 ans tente un retour au jeu, d'abord dans la Ligue américaine. Dans l'espoir de revenir au plus haut niveau, Chiasson a signé récemment un contrat avec les Griffins de Grand Rapids, le club-école des Red Wings de Detroit.

Il compte bien y prouver qu’il a toujours sa place dans la LNH.

«Ça fait une semaine que je suis ici. J’ai hâte de commencer à jouer. Ça fait longtemps que je n’ai pas joué.

«Il n’y a aucune garantie, mais mon but ultime est de revenir dans la LNH. Je vais tout faire pour y arriver. Ce n’est pas facile de prendre un pas de recul après 10 saisons dans la LNH. Je vois ça comme une belle opportunité d’aider les jeunes et une façon de retourner dans la Ligue nationale.»

Une ultime chance

Après avoir passé la dernière saison avec les Canucks, Chiasson souhaitait demeurer à Vancouver, mais la direction en a décidé autrement. «Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme je l’aurais espéré. C’était la première fois de ma carrière que je n’avais pas de contrat.»

Chiasson a certes été courtisé en Europe, mais il tenait mordicus à rester en Amérique du Nord.

«J’ai reçu des offres pour aller jouer en Europe (en Suisse et en Suède) et dans la KHL, mais je cherchais l’opportunité d’avoir une dernière chance de pouvoir jouer dans la Ligue nationale. J’y crois vraiment. Je n’étais pas prêt à tourner la page.

«Le hockey fait partie de mon ADN. Je crois encore en mes moyens. Je crois que je peux encore aider une équipe.»

S’il n’atteint pas son but, Chiasson se consolera à l’idée qu’il a déjà gagné la coupe Stanley. «Je me considère extrêmement chanceux d’avoir gagné la coupe Stanley en 2018 avec les Capitals de Washington. C’est un privilège de jouer dans la LNH. J’ai passé de belles années et vécu de belles expériences.»

En 631 matchs dans le circuit Bettman, Chiasson totalise 224 points. La saison dernière, il a amassé 13 buts et neuf aides en 67 rencontres.