«Mbappé est hors-norme»

Doha, Qatar – Kylian Mbappé a récolté deux buts et une passe et Didier Deschamps a laissé entendre qu’il n’était pas au sommet de sa forme. Imaginez ça!

«Kylian parle avec ses pieds et il parle très bien avec ses pieds. Il fait partie des joueurs hors-norme. Et aujourd’hui, même s’il n’était pas dans les meilleures dispositions, il a montré qu’il peut changer le match avec un coup de pied», a dit l'entraîneur.

Mbappé a suivi Deschamps devant les médias, lui qui n’avait pas encore rencontré la presse depuis le début du tournoi, ce qui lui avait été reproché. Mais une amende de 10 000 francs suisses (14 350 $) l’a fait changer d’idée.

«Je n’ai pas parlé parce que j’avais besoin de me concentrer à 100 % et c’est pourquoi je ne voulais pas me présenter. Je vais payer cette amende personnellement.»

Fusionnels

On remarque aussi que Mbappé et Olivier Giroud ont déjà de meilleures statistiques que lors de la Coupe du monde en Russie, il y a quatre ans. On vous rappelle que les Français ont joué le nombre maximum de matchs il y a quatre ans puisqu’ils ont remporté le tournoi.

«L’un a besoin de l’autre même si Kylian peut faire la différence tout seul», a expliqué Deschamps.

Le sélectionneur français a également profité de l’occasion pour souligner le record réalisé par Giroud.

«Olivier a toujours été un joueur important. Il a eu des périodes difficiles, mais il est récompensé. Il a souvent été décrié, mais il est solide mentalement.

«Marquer autant de buts au niveau international, je dis bravo à lui et à sa longévité.»

Crédit photo : AFP

Pas parfait

La victoire était satisfaisante pour Didier Deschamps qui a tout de même remarqué des défauts.

«L’adversaire nous a donné du fil à retordre. Dans son statut d’équipe de France, c’est normal qu’on batte la Pologne, mais on a mal début le match dans les vingt premières minutes, on a eu un coup de mou.»

C’est quand il a apporté un changement tactique que les choses se sont mises à mieux aller.

«En deuxième demie, le repositionnement d’Antoine Griezmann nous a permis d’élargir le terrain parce qu’en première demie, il y avait peu d’action du côté d’Ousmane [Dembélé], ce qui veut dire que Kylian est plus surveillé.»

Mission accomplie

Le sélectionneur polonais, Czesław Michniewicz, a presque tout dit dans son allocution d’ouverture quand il s’est présenté en conférence de presse.

Il a d’ailleurs mentionné que malgré la défaite, son équipe avait atteint son objectif.

«Nous avons dépassé la phase de groupe et c’était notre principal but. Ça faisait 36 ans que nous n’y étions pas parvenus.

«Nous avons affronté les actuels champions du monde et ils ont joué un très bon match.»

Nervosité

Michniewicz estime que le match aurait pu prendre une autre tournure si ses hommes avaient été en mesure de marquer plus tôt.

«Si nous avions pu marquer le premier but, les choses auraient pu être différentes. Je ne dis pas que nous aurions gagné, mais les Français auraient été plus émotifs.»

Et justement, comme les Français ont pris l’avance en toute fin de première demie, on a eu droit à un changement d’attitude au retour des vestiaires.

«Après la pause, les Français étaient plus calmes et nous sommes devenus plus nerveux. Nous avons eu des occasions de marquer», a soutenu Michniewicz qui a lancé des fleurs au joueur du match.

«[Kylian] Mbappé a marqué des buts fantastiques. Aucun entraîneur n’a encore trouvé la stratégie pour l’arrêter. Je pense qu’il va prendre la relève de [Lionel] Messi et [Cristiano [Ronaldo] et qu’il sera la grande vedette au cours des prochaines années.»

Défendre Lewandowski

Les médias polonais ont été un peu durs à l’endroit de Robert Lewandowski qui a marqué deux buts au cours du tournoi et qui a raté un tir de pénalité.

Michniewicz n’a pas voulu épiloguer sur l’avenir de son vétéran de 34 ans avec l’équipe nationale. Il a par contre pris sa défense au sujet de ses performances.

«Robert a moins de buts, mais on ne joue pas contre Andorre ou Saint-Marin. Peut-être que contre eux, il aurait marqué cinq buts.»