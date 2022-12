Les Bengals ont encore le numéro des Chiefs

Patrick Mahomes et les Chiefs sèment la terreur face à presque toutes les formations de la NFL... mais pas contre les Bengals. Dimanche, l’équipe de Cincinnati a remporté un troisième duel de suite contre celle de Kansas City, l’emportant 27 à 24 au Paycor Stadium.

Vous n’avez pas la berlue : les Bengals avaient triomphé par la même marque en finale de l’Association américaine, en janvier dernier. Et une fois de plus, la bande à Joe Burrow a été en mesure de limiter l’exceptionnel Mahomes à un bon match, sans plus.

L’athlète de 27 ans a complété 16 de ses 27 tentatives de passe, pour des gains de 223 verges aériennes. Il n’a lancé qu’une passe de touché, dont Jerick McKinnon a été le destinataire, et a lui-même inscrit un majeur avec ses jambes.

Quant à lui, Burrow a été excellent tout au long de la rencontre et surtout au moment le plus opportun, en fin de quatrième quart. Il a repéré Chris Evans sur huit verges pour le touché de la victoire avec 8 min 54 s. à faire.

Burrow a aussi ajouté six points au tableau grâce à une course de quatre verges en début de match, ainsi qu’avec un relais de 12 verges dans les mains de Tee Higgins au deuxième engagement.

En bref

Les Dolphins de Miami n’ont pu profité de la performance inspirée de Tua Tagovailoa, auteur de deux passes de touché, et ils ont baissé pavillon 33 à 17 face aux 49ers à San Francisco.

Derek Carr et Davante Adams ont combiné leurs efforts pour inscrire deux majeurs spectaculaires, et les Raiders ont défait les Chargers de Los Angeles 27 à 20 à Las Vegas.

Geno Smith a amassé 367 verges par la passe et a lancé trois passes de touché, menant les Seahawks de Seattle vers un gain de 27 à 23 face à des Rams décimés par les blessures à Los Angeles.