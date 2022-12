Des médailles pour Thénault et Irving

La nouvelle génération du Québec Air Force a amorcé la saison en force en remportant deux médailles lors de la première Coupe du monde de saut acrobatique présentée à Ruka, en Finlande.

Marion Thénault a d’abord remporté l’argent chez les femmes et Lewis Irving a obtenu le bronze chez les hommes. Pour le vétéran de l’équipe canadienne, il s’agissait d’une première Coupe du monde depuis le 13 mars 2021 à Almaty, au Kazakhstan. Il avait alors remporté la médaille de bronze deux jours après la présentation de l’épreuve par équipes mixtes du championnat mondial.

Thénault a été impliquée dans une bataille avec Danielle Scott toute la journée, et c’est l’Australienne qui l’a emporté dans la super finale avec un score de 99,05 points, comparativement à 90,59 pour la sauteuse native de Sherbrooke.

Les deux sauteurs canadiens ont savouré leur revanche sur le parcours de Ruka. Thénault avait chuté l’an dernier et terminé en 11e place lors du premier rendez-vous de la saison, alors que Irving avait chuté lors d’une descente d’entraînement et s’était blessé à un genou.

Cette blessure l’a gardé sur la touche jusqu’aux Jeux olympiques de Pékin, où il a obtenu une décevante 23e place en solo après avoir remporté le bronze dans l’épreuve en équipes mixtes, en compagnie de Thénault et de Miha Fontaine.

Grande nervosité

«Comme à chaque Coupe du monde, j’étais extrêmement nerveuse et ça ne s’améliore pas, a raconté l’auteure d’un quatrième podium en carrière. Malgré la nervosité, j’avais confiance en mes capacités. L’an dernier en Finlande, je n’avais pas connu une compétition à la hauteur de mes attentes. Ma médaille m’assure de participer au championnat mondial. C’est un stress de moins.»

L’ancienne gymnaste était heureuse d’entamer la saison par un podium.

«J’aime ça de même un départ en force, a-t-elle souligné. J’aime me retrouver sur le podium. Ça me prenait une bonne performance parce que je n’aurais pas terminé en deuxième place. J’ai bien atterri mes sauts et ça va augmenter ma confiance.»

Les objectifs de Thénault sont clairs.

«Je veux terminer dans le top 3 au classement cumulatif de la Coupe du monde et obtenir un podium au championnat mondial. Je fais partie des filles qui peuvent se battre pour un podium à chaque épreuve.»

Retour réussi

Irving rayonnait. Sa manœuvre en super finale lui a valu 109,29 points. Les Suisses Pirmin Werner et Noé Roth étaient toutefois trop forts avec des scores respectifs de 126,34 et de 123,98 points.

Alexandre Duchaine a très bien fait en terminant au pied du podium. Émile Nadeau (septième), Miha Fontaine (11e) et Victor Primeau (12e) ont de leur côté atteint la finale, tout comme Flavie Aumond (10e).

«Je ne pouvais pas demander vraiment mieux pour mon retour, a-t-il indiqué. J’ai travaillé très fort pendant l’été pour revenir au sommet de ma forme et je suis content de célébrer mon retour avec une médaille. J’étais confiant toute la journée, surtout après les bons entraînements de cette semaine et tout a bien été. C’est un bon départ.

«C’était ma chance de me reprendre sur cette même piste, de poursuivre Irving. En me levant ce matin, je sentais que ça allait être une bonne journée. C’était vraiment le fun de recommencer en Coupe du monde, ça faisait longtemps. J’avais hâte de pouvoir compétitionner et de prouver que l’année passée, ce n’était qu’une malchance.»

L’équipe canadienne disputera une Coupe d’Europe à Ruka avant de rentrer au pays. La prochaine étape de la Coupe du monde aura lieu au Relais les 21 et 22 janvier.

– Avec la collaboration de Sportcom