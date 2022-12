L’Angleterre écarte aisément le Sénégal

L’Angleterre a inscrit deux buts en fin de première demie, pavant la voie à une victoire de 3 à 0 contre le Sénégal dans un match des huitièmes de finale de la Coupe du monde de soccer, dimanche au Qatar.

Jordan Henderson a tout d’abord ouvert la marque à la 38e minute de jeu avant de voir Harry Kane en ajouter lors des arrêts de jeu de la première demie.

Le Sénégal n’a jamais été en mesure de se relever, et le filet de Bukayo Saka à la 57e minute a été le dernier clou dans leur cercueil. Les Lions de la Teranga n’ont donc pas été en mesure d’atteindre les quarts de finale pour une deuxième fois après le Mondial de 2002.

«Les 30 premières minutes ont été intéressantes, on a eu des opportunités de marquer, ça n'a pas été le cas, a lancé l’entraîneur sénégalais Aliou Cissé, selon l’AFP. On est tombé sur une équipe qui a mis beaucoup d'impact, gagné beaucoup de duels, nous a fait reculer. À partir de là, c'était difficile. On prend un but à cinq minutes de la mi-temps et le deuxième juste avant nous plombe, mais c'est surtout le troisième, en tout début de seconde période, qui nous sort du match.»

Cissé est malgré tout très fier des efforts de sa troupe, et a bon espoir que la progression se poursuivra.

«Les joueurs n'ont jamais abandonné, ils ont continué à jouer et essayer d'avancer. On est en Coupe du monde, les meilleures équipes sont là. On a travaillé des années pour hausser notre niveau sur le continent. On doit continuer pour arriver à rivaliser à la prochaine Coupe du monde avec des équipes de cette qualité.»

Impitoyables

Cette victoire, obtenue sans le vétéran attaquant Raheem Sterling en raison d’un «problème familial», selon la fédération anglaise, permet par ailleurs à la nation constitutive du Royaume-Uni de rejoindre la France en quart.

Et malgré le résultat, ça n’a pas été facile, parole de Harry Kane.

«On a réussi à marquer à différents postes, ce sera important pour le reste de la compétition, a-t-il noté. Je ne trouve pas que cela ait été un match facile, surtout la première demi-heure qui a été difficile. On ne faisait pas grand-chose du ballon et le Sénégal était très compact. Mais ouvrir le pointage a aidé et après, on a été impitoyables.»

Les Anglais atteignent ainsi cette étape pour une deuxième édition de suite et une neuvième fois au total. Au dernier Mondial, ils avaient été éliminés en demi-finale par la Croatie. Ils tentent de remporter cette compétition pour une deuxième fois après leur triomphe en 1966.