Recrues: Beniers, Thompson et les autres

Au quart de la saison régulière 2022-2023 de la Ligue nationale de hockey (LNH), deux joueurs en particulier bataillent pour l’obtention du trophée Calder. L’attaquant du Kraken de Seattle Matthew Beniers et le gardien des Golden Knights de Vegas Logan Thompson semblent dans une classe à part chez les joueurs de première année.

Beniers était le favori de plusieurs avant le début de la saison, lui qui avait impressionné dès son audition en fin de campagne avec neuf points en 10 rencontres. Cette saison, le Kraken va très bien, et c’est en partie grâce au deuxième choix au total du repêchage de 2021. En 23 rencontres, l’Américain compte 21 points, ce qui lui vaut le deuxième rang à égalité à Seattle.

Il compte d’ailleurs 12 points à ses six derniers duels, avant les rencontres de samedi soir.

«[Matthew] a été incroyable pour nous. Il est un jeune qui travaille fort et qui apprend des autres gars et il a soif de victoire. Il veut marquer des buts. C’est bien qu’il ait ça et ça amène définitivement une étincelle à notre équipe et beaucoup d’excitation pour nous et pour les partisans», a mentionné jeudi en point de presse l’attaquant Jaden Schwartz.

Le jeune homme de 20 ans est au sommet chez les recrues pour les points, mais aussi avec ses 10 buts. Matias Maccelli (Coyotes de l’Arizona) et Cole Perfetti (Jets de Winnipeg) suivent avec 15 points.

La candidature de l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Shane Pinto a beaucoup pâli avec son mois de novembre difficile. Le pivot a été blanchi de la feuille de pointage 12 fois à ses 15 derniers matchs et montre une récolte de 11 points en 23 parties.

Un premier en 15 ans?

Aucun gardien depuis Steve Mason en 2008-2009 n’a remporté le trophée Calder. La candidature de Thompson semble la plus forte depuis quelques années, bien qu’Alex Nedeljkovic (2021) et Jordan Binnington (2019) ont fait partie des finalistes récemment.

Le portier de 25 ans est une belle surprise devant le filet des Knights, surtout après les blessures qui les ont affligés à cette position. L’Albertain montre des statistiques de numéro 1 avec une fiche de 12-5-0, un taux d’efficacité de ,920 et une moyenne de buts alloués de 2,54.

Thompson a été nommé recrue par excellence du mois de novembre, succédant à Pinto, qui avait reçu l’honneur en octobre.

Chez les gardiens de première année, Stuart Skinner (Oilers d’Edmonton) et Akira Schmid (Devils du New Jersey) seront à surveiller d’ici la fin de la saison.