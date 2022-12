Paris sportifs : les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 4 décembre qui valent le détour.

Soccer : France c. Pologne

Déjà qualifiée après deux matchs en phase de groupes, la France a pu se permettre de reposer plusieurs de ses éléments importants à son dernier match, ce qui explique les neuf changements apportés au onze partant contre la Tunisie et la défaite de 1 à 0 qui s’en est suivie. Offensivement, la France a dominé ses adversaires, dirigeant un total de 13 tirs sur les filets adverses, contre six, en plus de maintenir un temps de possession supérieur à 60% dans deux de ses trois duels. La Pologne, elle, s’est qualifiée in extremis, ne marquant que deux fois en phase de groupes. Le club mené par Robert Lewandowski n’a pas complété un seul match avec au moins 40% de possession et a été dominé 22 à 4 au niveau des tirs cadrés, se contentant de jouer le contre la grande majorité du temps.

Prédiction : Victoire de la France par deux buts ou plus – 1,93

Football : Rams de Los Angeles c. Seahawks de Seattle

Les Rams de Los Angeles devaient initialement être dans la course pour gagner un deuxième Super Bowl, mais leur campagne 2022 est loin de répondre aux attentes, eux qui présentent une fiche de 3-8 après avoir été victimes de cinq revers de suite. Les blessures ont grandement ralenti la formation californienne, qui sera d’ailleurs privée de plusieurs joueurs vedettes, dont son quart-arrière Matthew Stafford, son receveur de passes Cooper Kupp et son joueur de ligne défensive Aaron Donald. Pour leur part, les Seahawks de Seattle sont encore bien présents dans le portrait des séries éliminatoires. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs, mais affichent un dossier respectable de 3-3 loin de leur domicile.

Prédiction : Victoire des Seahawks par sept points ou plus – 1,90

Football : Falcons d’Atlanta c. Steelers de Pittsburgh

Les Falcons d’Atlanta ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs et ont marqué moins de 20 points lors de chacune de ces défaites. La formation de l’État de la Géorgie compte beaucoup sur son jeu au sol en 2022, elle qui présente la quatrième meilleure attaque au sol, avec une moyenne de 160 verges par match. Les Steelers de Pittsburgh, eux, possèdent la septième meilleure défensive de la ligue contre le jeu au sol. Ils ont aussi gagné deux de leurs trois derniers duels et n’ont pas mal paru dans la défaite durant cette séquence, marquant tout de même 30 points contre les Bengals de Cincinnati.

Prédiction : Victoire des Steelers – 1,90