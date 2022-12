Les Raptors rebondissent devant leurs partisans

Après avoir subi deux corrections consécutives, les Raptors de Toronto ont montré de quel bois ils se chauffaient en écrasant le Magic d’Orlando 121 à 108, samedi au Scotiabank Arena.

Les hommes de Nick Nurse n’étaient pas dans le coup dès les premiers instants de leurs duels précédents, face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans et aux Nets de Brooklyn. Ils ont visiblement changé d’approche face à l’équipe floridienne, qu’ils ont dominée 36 à 22 au premier quart.

Plus incisifs et plus dominants autour de l’anneau, les Raptors n’ont jamais donné la chance au Magic de revenir dans le match. Les favoris de la foule ont réussi 56% de leurs tentatives de lancer, un jour après n’avoir atteint qu’un taux d’environ 44% face aux Nets.

OG Anunoby a été dévastateur en atteignant la cible sur 12 de ses 17 tirs, pour une récolte totale de 32 points.

Les autres meneurs offensifs de l’équipe de la Ville-Reine ont aussi répondu présent. Pascal Siakam (26 points, 10 mentions d’assistance) et Scottie Barnes (17 points, 14 rebonds) ont tous deux signé un double-double.

Utilisé avec parcimonie, le Québécois Chris Boucher a tout de même laissé sa marque avec six points, quatre rebonds et deux aides. Son compatriote montréalais Khem Birch a été limité à deux points et autant de rebonds.

Dort et «SGA» domptent les Timberwolves

Au Target Center, les Canadiens Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort ont mené le Thunder d’Oklahoma City vers un gain de 135 à 128 face aux Timberwolves du Minnesota.

Pour «SGA», qui avait raté le dernier match des siens, il s’agit d’un sixième match consécutif de plus de 30 points. Cette fois, il en a obtenu 33, lui qui a été le joueur le plus productif de la rencontre.

Quant à lui, le Montréalais Dort a encore bien fait, amassant 18 points et quatre mentions d’assistance dans une cause gagnante.

D’Angelo Russel (27 points) et Anthony Edwards (26 points) ont répliqué pour les «T-Wolves».