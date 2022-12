De bons progrès pour Cam Atkinson

L’état de santé de l’attaquant Cam Atkinson est toujours évalué quotidiennement, mais le joueur des Flyers de Philadelphie estime qu’il fait de beaux progrès.

L’équipe de la Pennsylvanie a traversé une mauvaise séquence au mois de novembre, et les absences de joueurs comme Sean Couturier, James Van Riemsdyk et Atkinson commencent à peser lourd.

Le petit joueur d’avant, reconnu pour ses qualités de franc-tireur, n’a toujours pas joué cette saison. Une blessure au haut du corps qui tarde à guérir l’a tenu à l’écart.

Or, il s’entraîne désormais sans restrictions et peut même recevoir des contacts. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il puisse revenir au jeu.

«Ça va plutôt bien. [J’ai eu besoin] d’un peu d’ajustement, mais je résous mes petits problèmes. Je m’approche, mais pas encore assez pour espérer aider l’équipe actuellement», a-t-il mentionné au site web de la Ligue nationale de hockey, samedi.

«Évidemment, ne pas jouer de match fait en sorte que j’aurai besoin d’une rencontre ou deux pour m’ajuster, mais nous suivons l’échéancier, a-t-il ajouté. Je me réchauffe et je me sens bien. J’ai l’impression que mon rythme est bon, mais je ne le saurai jamais vraiment sans avoir joué.»

En 2021-2022, l’ancien des Blue Jackets de Columbus a terminé deuxième chez les Flyers pour les buts (23) et les points (50).