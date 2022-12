À TVA SPORTS | Canadiens - Oilers

Les Canadiens de Montréal disputent le deuxième match d'un voyage de quatre duels à l'étranger, samedi soir, face aux Oilers à Edmonton.

Une fois de plus, c'est sans l’attaquant Brendan Gallagher que le CH affronte le monstre à deux têtes composé de Connor McDavid et Leon Draisaitl.

La rencontre est présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Nous sommes en première période. La marque est de 0-0.

SOMMAIRE

PREMIÈRE PÉRIODE

00:00 - Début de la partie

Avant-match

Rem Pitlick sera de retour dans la formation pour pallier la perte du vétéran. L’Ontarien a été rappelé du Rocket de Laval après avoir produit six points en neuf rencontres. Avec le grand club cette saison, il n’a pas noirci la feuille de pointage en sept matchs.

«Il faut qu’il soit productif sur la glace, que ce soit offensivement ou défensivement. Il est capable de le faire», a mentionné St-Louis en point de presse.

«Je vais essayer de faire ce que j’ai fait l’an dernier. Je vais tenter de bien jouer défensivement et sur 200 pieds. Je veux amener de la vitesse et idéalement faire quelques bons jeux. Je veux garder ça simple et amener de l’énergie», a affirmé Pitlick.

Le défenseur Johnathan Kovacevic sera de retour dans la formation, alors que Jordan Harris et Chris Wideman seront laissés de côté.

C’est une fois de plus Jake Allen qui sera envoyé devant le filet. Le Néo-Brunswickois avait été solide en se dressant devant 45 lancers dans une victoire de 2 à 1 sur les Flames de Calgary, jeudi.

Les gros canons

Avec un dossier de 12-10-1, le Tricolore est sixième au classement de la section Atlantique. Toutefois, son différentiel de -11 est l'un des pires de l'Association de l'Est, après ceux des Blue Jackets de Columbus (-24) et des Flyers de Philadelphie (-22).

Il faudra évidemment surveiller Connor McDavid, qui caracole au sommet des pointeurs de l'équipe et de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 43 points.

«[Leon Draisaitl et McDavid] sont d’excellents joueurs. Ils jouent beaucoup de minutes et je crois qu’il faudra y aller d’un effort collectif pour contrer ces gars-là. [...] Ils ont trop de vitesse, de talent et d’intelligence, il faut les affronter collectivement», a analysé St-Louis.

Les Oilers sont dans une situation similaire avec une fiche de 13-11-0, bonne pour 26 points. Cependant, la formation albertaine est quatrième au classement de la section Pacifique.