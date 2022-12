Un «honneur» de recevoir une équipe de l’Ukraine

Avec la guerre qui fait rage en Ukraine, le directeur général du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, Patrick Dom, s’imaginait qu’il n’aurait pas d’équipe provenant de ce pays européen pour l’édition 2023 de son événement, comme ce fut le cas par le passé.

Il a donc été un peu surpris quand il a reçu un courriel de la Fédération de hockey sur glace de l’Ukraine lui demandant une place pour une équipe dans la catégorie AA.

Patrick Dom n’a pas hésité une seule seconde à accepter la demande, même si cela implique une gymnastique un peu plus complexe. Les jeunes qui composeront la formation ukrainienne ne sont plus dans leur pays natal présentement. Ils sont éparpillés en Pologne, en Tchéquie, en Roumanie et même au Canada.

«Cet aspect complique un peu les choses, mais certaines instances ukrainiennes et la Fédération de hockey sur glace du pays tenaient à ce qu’il y ait une équipe à Québec», a raconté le DG.

«Chaque membre de l’équipe doit obtenir un visa pour entrer au Canada. Nous travaillons donc présentement avec plusieurs ambassades canadiennes à travers l’Europe.»

D’ailleurs, Patrick Dom n’aura pas peur de décrocher son téléphone si jamais les choses n’avancent pas assez rapidement et que cela met en péril la participation des jeunes hockeyeurs ukrainiens.

«Nous ne sommes pas encore rendus au point où je me dois d’appeler le gouvernement fédéral, mais je vais le faire si je dois le faire, a-t-il affirmé. Je ne dirais pas que le temps joue contre nous, mais disons qu’on n’en a pas de trop non plus.»

Un «petit velours»

L’homme qui doit refuser environ 200 équipes par édition de son tournoi tient vraiment à recevoir ces enfants qui ont dû être déracinés en raison de l’invasion russe.

«Ça va être un honneur d’avoir une équipe ukrainienne à Québec. Ils le méritent. Ça nous fait plaisir de mettre des efforts supplémentaires pour les accueillir chez nous.»

Patrick Dom n’a également pas caché qu’il voit l’initiative de la Fédération de hockey sur glace ukrainienne comme une preuve supplémentaire de l’unicité du tournoi qui a vu le jour en 1960.

«Le fait que c’est les Ukrainiens qui nous approchent pour envoyer une équipe chez nous, ça nous fait un petit velours. Avec ce qu’ils vivent présentement, ils n’étaient pas obligés de faire ça. Ça vient une nouvelle fois nous confirmer que notre tournoi est plus gros que le hockey.»

«Il y a un premier ministre qui a déjà dit que nous étions des marchands de bonheur et cette phrase n’est toujours restée dans la tête, s’est rappelé Patrick Dom. C’est vrai que nous sommes des marchands de bonheur. Je suis convaincu que l’accueil que ces enfants-là vont recevoir va être incroyable. C’est la moindre des choses de faire ça pour eux.»

- La 63e édition du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec se déroulera du 8 au 19 février 2023 au Centre Vidéotron et au Pavillon de la Jeunesse.