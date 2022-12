Mac Jones explique sa crise

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones a dû expliquer la petite colère qu’il a faite pendant le match de jeudi soir contre les Bills de Buffalo.

Pendant le quatrième quart de la défaite de 24 à 10 des siens, Jones a été filmé sur les lignes de côté. Il est possible de le voir crier et pousser quelques jurons. En lisant sur ses lèvres, on comprend qu’il demande que son équipe appelle plus de jeux aériens.

«J’ai laissé mes émotions prendre le dessus, mais nous tirions de l’arrière, a expliqué Jones, après la partie. Ce que je disais, c’est de lancer le ballon plus profondément. Je me dois d’être meilleur à ce chapitre. Quand nous étions proches d’un premier essai, nous avons continué d’y aller avec ce qui marchait [le jeu au sol]. J’avais cependant l’impression que nous avions besoin de plus gros jeux.»

«J’ai crié ça pour motiver tout le monde, a-t-il ensuite ajouté. C’était émotif. C’est ça le football. Je suis passionné par ce sport. Évidemment, tu ne veux jamais que tes émotions prennent le dessus. Ce n’était pas dirigé vers quelqu’un en particulier.»

Contre les Bills, Jones a réussi 22 des 36 passes qu’il a tentées pour des gains de 195 verges et un touché. Il a maintenu une moyenne de 5,4 verges par relais réussi.

Les Patriots ont maintenant un dossier de 6-6 et occupent toujours le dernier rang de la section Est de l’Association américaine. Ils renoueront avec l’action le lundi 12 décembre, alors qu’ils visiteront les Cardinals en Arizona.