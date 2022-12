Les Raptors humiliés par les Nets

Les Raptors de Toronto ont trébuché dès les premières minutes de leur match, vendredi à Brooklyn, et ils n’ont jamais été en mesure de se relever, s’inclinant 114 à 105 face aux Nets.

Les hommes de Nick Nurse ont permis 41 points dès le premier quart, ne marquant que 17 points en contrepartie.

Les favoris de la foule ont ensuite préservé une avance d’au moins 15 points jusqu’à la moitié du quatrième quart, n’étant jamais menacés par les visiteurs. Même qu’à un certain moment, au deuxième quart, les Nets ont possédé une avance de 36 points.

Plusieurs joueurs des Nets ont mis l’épaule à la roue dans ce gain, alors que six d’entre eux ont amassé au moins 10 points. Aucun d’entre eux n’a mieux fait que Kyrie Irving, qui a conclu le match avec 27 points.

Les Nets ont d’ailleurs maintenu un pourcentage d’efficacité de 53,7% sur leurs tentatives de tir, soit 10% de plus que leurs rivaux.

Pascal Siakam et O.G. Anunoby ont bien tenté d’assurer la réplique, respectivement avec 24 et 21 points, mais en vain. Quant à eux, les Québécois Chris Boucher et Khem Birch se sont une fois de plus faits discrets, n'amassant respectivement que cinq et deux points.

Les Raptors devront maintenant oublier ce revers rapidement, puisqu’ils accueilleront le Magic d’Orlando au Scotiabank Arena, samedi.