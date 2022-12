«Juraj Slafkovsky a trouvé sa place»

Juraj Slafkovsky a-t-il finalement pris son envol après deux bonnes performances consécutives, face aux Sharks de San Jose et aux Flames de Calgary?

Le premier choix au total des Canadiens de Montréal a obtenu une promotion jeudi soir en étant inséré aux côtés de Sean Monahan et de Josh Anderson. Il a inscrit un but et frappé un poteau dans une victoire de 2-1 des siens aux dépens des Flames.

«Il a trouvé sa place, a mentionné Steve Bégin, vendredi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi. On voulait le voir avec ces gars-là. Monahan est tellement intelligent, il voit tout sur la patinoire. C’est le meilleur professeur pour Slafkovsky présentement.

«Aussitôt qu’il avait un trou, il n’était pas gêné, il rentrait avec la rondelle. Il utilisait sa force. Au lieu d’avoir la fraction de seconde de retard, il avait la fraction de seconde d’avance hier.»

Voyez la chronique complète de Steve Bégin dans la vidéo ci-dessus. Il a aussi révélé le surnom que les joueurs des Flames donnaient à l’entraîneur-chef Darryl Sutter à l’époque où il évoluait avec la formation albertaine, soit... le nain de jardin!