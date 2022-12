La défaite de jeudi soir contre le Canadien de Montréal a été dure à encaisser pour le gardien des Flames de Calgary Jacob Markstrom.

L’athlète de 32 ans a tenu à prendre le blâme pour ce revers de 2 à 1, où il a été déjoué deux fois sur 19 lancers.

«Je ne suis simplement pas bon au hockey présentement», a-t-il indiqué pendant sa courte conférence de presse.

«Je trouve que mes coéquipiers ont fait du bon boulot. Encore une fois, je me dois d’être meilleur. Je ne suis pas bon et je dois me ressaisir. Nous jouons du bon hockey et nous n’accordons pas beaucoup de chances de marquer, mais nous ne pouvons pas toujours amorcer les parties en retard.»

Markstrom s’en voulait d’avoir permis à Juraj Slafkovsky d’inscrire le premier but du match seulement 13 secondes après la mise en jeu initiale. L’homme masqué des Flames a fait une sortie très hasardeuse, permettant ainsi au premier choix du dernier repêchage de la Ligue nationale de mettre la rondelle dans un filet laissé à l’abandon.

But de Slafkovsky -

«Je pense que tout le monde a vu ce qui s’est passé. Ce n’était pas le bon jeu à faire», a dit le Suédois.

L’entraîneur-chef des Flames, Darryl Sutter, est quant à lui venu à la défense de Markstrom en mettant le blâme sur tous les patineurs présents sur la surface glacée pendant cette séquence.

«Ce n’était pas seulement le gardien, a affirmé le pilote. Sean [Monahan] avait tout le centre de la glace. Il y a certaines couvertures sur la première mise en jeu qui n’ont pas été faites.»

En 17 parties jusqu’à maintenant cette saison, Markstrom a maintenu un dossier de 8-6-2, un taux d’efficacité de ,889 et une moyenne de buts alloués de 2,97.

Les Flames renoueront avec l’action samedi soir, alors que les Capitals de Washington seront de passage au Saddledome.