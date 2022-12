Gala annulé: c'est la faute de la sous-carte

Cette semaine dans le balado «Le dernier round», Mathieu Casavant et Russ Anber discutent de la semaine chargée sur la scène québécoise de la boxe avec des nouvelles de Kim Clavel, Simon Kean et Oscar Rivas.

Par ailleurs, Anber explique pourquoi il veut que Derek Chisora gagne contre Tyson Fury ce samedi. Il est aussi question de Dillian Whyte, qui tente de tricher encore une fois. Voyez l’épisode de la semaine dans la vidéo ci-dessus ou écoutez-le ici:

Atteinte d’un virulent virus, Clavel a dû renoncer à monter dans le ring jeudi soir à Laval pour son combat d’unification contre la Mexicaine Jessica Nery Plata, la championne WBA de la catégorie des poids mi-mouches.

«Je comprends la décision du docteur, c’était la bonne décision à prendre», a affirmé Anber, qui est cependant déçu que tout le gala tombe à l’eau. Selon lui, un tel scénario aurait pu être évité.

«Le fait de ne pas avoir une grosse sous-carte fait en sorte qu’Yvon Michel ne pouvait pas juste enlever le combat de Clavel parce qu’il y aurait eu seulement trois combats avant le "main event". C’est un peu ridicule. Tu ne pouvais pas demander aux gens de payer pour ça.»

Anber a souligné qu’une annulation n’aurait pas été nécessaire si des boxeurs québécois consentaient encore à s’affronter, comme c’était le cas il y a plusieurs années.

«C’est important quand on bâtit un programme de boxe d’avoir une bonne sous-carte. C’est un problème quand tu es toujours obligé de bâtir tes programmes avec des boxeurs de l’extérieur. Tu n’es plus capable de trouver des boxeurs locaux qui peuvent être appelés à la dernière minute, comme ça se faisait à l’époque. Les Québécois ne veulent plus s’affronter. Avant, c’était facile de mettre deux Montréalais ensemble, mais tu ne peux plus maintenant. C’est très triste. On a donc été obligé d’annuler l’événement et de le reporter au 13 janvier.»

Anber aurait préféré que le gala soit plutôt reprogrammé en février puisque les boxeurs impliqués auront peu de temps pour récupérer avant de recommencer presqu’à zéro leur préparation.

«C’est problématique pour tout le monde. C’est dommage pour les boxeurs qui ont travaillé fort pour être prêts pour le 1er décembre.»

Le gala du 16 décembre sauvé

De son côté, Kean s’est retiré de la carte du 16 décembre à Shawinigan en raison d’une blessure au dos.

L’événement aura toutefois lieu, au grand soulagement d’Anber.

«Au moins, il reste encore une bonne sous-carte avec des combats de qualité que les gens de Shawinigan vont grandement apprécier. C’est pour ça que c’est important d’avoir une bonne demi-finale. Il y a une sous-carte pour une raison.»