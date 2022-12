«Est-ce qu’on va continuer d’être patient?»

Contrairement à Juraj Slafkovsky, Sean Monahan et Josh Anderson, le trio de Nick Suzuki n’a pas connu une soirée mémorable à Calgary, jeudi. Heureusement, le but de Cole Caufield est arrivé juste au moment voulu, lors d’une supériorité numérique en troisième période.

Le petit attaquant a expédié un coup de canon derrière Jacob Markstrom, permettant aux Canadiens de se sauver avec la victoire.

«Il a connu un match extrêmement difficile, a commenté vendredi le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, à "JiC". Mais il s’est racheté. C’était pénible pour ce trio-là. Dans le cas de Cole, contre une grosse équipe comme celle des Flames, c’est encore mieux qu’il marque encore une fois le but gagnant.

«C’est important de la souligner, son utilité.»

Suzuki, Caufield et Kirby Dach étaient sur la glace pour le but égalisateur d’Elias Lindholm en période médiane. Le numéro 22 voulait sans doute sauver la mise lorsque Martin St-Louis l’a envoyé sur la glace avec l’homme en plus.

«Il sait que ce n’était pas (une soirée) facile. Seigneur du bon Dieu, il a trouvé la façon d’en profiter.»

-

C’est une punition à Andrew Mangiapane pour rudesse, provoquée par Josh Anderson, qui a mené à l’infraction. Le CH a profité d’une seule de ses trois attaques massives pour enfiler l’aiguille.

Selon Jean-Charles Lajoie, les lacunes défensives de l’unité de Suzuki concèdent trop souvent des occasions de marquer à l’adversaire.

«Il y a des questions à se poser sur le mauvais côté de la rondelle de l’unité Suzuki-Caufield-Dach. Lorsqu’ils ne sont pas en possession de la rondelle, c’est beaucoup trop dangereux», croit-il.

«Il faut corriger ça rapidement.»

En contrepartie, l’émergence du trio remanié de Slafkovsky-Monahan-Anderson a été une bougie d’allumage au ScotiaBank Saddledome.

«Je trouve ça intéressant. Un beau trio avec du gabarit. J’aime ça. Du gabarit, de la vitesse et de l’intelligence.»

Armia travaille plus fort

L’attaquant Joel Armia patinait avec les jeunes et réservistes, vendredi, au lendemain de la victoire de 2-1.

Une présence remarquée pour le Finlandais de 29 ans, qui n’a aucun point en 12 matchs et dont le temps de glace fluctue grandement.

«C’est le joueur le plus intrigant de cette équipe-là, présentement. Il est vanté depuis des années par peu importe qui est l'entraîneur. Malheureusement, c’est un début de saison difficile pour lui. Je regarde ses occasions de marquer et il a 29 lancers depuis le début de la saison. Il a neuf occasions de très bonne qualité dans ces 29 lancers. C’est un lancer sur trois. Ça ne fonctionne pas, conclut Renaud Lavoie.

«Est-ce qu’on va continuer d’être patient? On n’a pas le choix de l’être. On n’a pas vraiment d’extras à l’attaque.»

Rappelé pour pallier l’absence de Mike Hoffman, Rem Pitlick devrait affronter les Oilers d’Edmonton, samedi soir.

«Quand tous les blessés vont revenir au jeu, que va-t-il se passer? Je me pose la question...»