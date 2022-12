Victoire in extremis des Predators

Il s’en est fallu de peu, neuf secondes pour être exact, pour les Predators de Nashville, qui ont égalisé tardivement pour signer un gain en prolongation de 4 à 3 sur les Devils du New Jersey, jeudi soir, au Prudential Center.

Les partisans réunis dans l’amphithéâtre de Newark semblaient prêts à sauter de joie pour acclamer leurs favoris avant la sirène finale, mais Mikael Granlund a égalisé la marque avec neuf secondes à faire pour envoyer tout le monde en prolongation.

Après 33 secondes en période supplémentaire, Ryan Johansen a tranché le débat à l’aide d’un lancer sur réception. Il s’agissait de son deuxième but de la rencontre.

Ayant pris les devants 2 à 0, les Predators se sont endormis en deuxième période. Les Devils en ont profité pour inscrire trois filets en 2 min 38 s. Kevin Bahl, Jesper Bratt et Alexander Holtz ont fait scintiller la lanterne coup sur coup.

Cette défaite met fin à la série de trois victoires de Devils, qui semblent presque inarrêtables dernièrement.

MacKinnon omniprésent

À Buffalo, Nathan MacKinnon a été le catalyseur d’une victoire de 6 à 4 de l’Avalanche du Colorado sur les Sabres.

L’avantage numérique des visiteurs a fonctionné à plein régime dans cette rencontre, et MacKinnon a été à l’origine des meilleurs coups de l’équipe. Le joueur de centre s’est fait complice des réussites sur le jeu de puissance de J.T. Compher et d’Artturi Lehkonen.

Les «Avs» ont bénéficié d’un cinq contre trois en milieu de deuxième période, après que Lehkonen eut été atteint au visage par un bâton élevé. L’ancien du Canadien de Montréal s’est vengé à sa façon en secouant les cordages, 49 secondes après MacKinnon. Ce dernier a ajouté un autre filet quelques instants plus tard et a terminé la soirée avec cinq points.

Compher a marqué son deuxième but de la rencontre en fin de second engagement pour assurer la victoire du Colorado. Mikko Rantanen a aussi frappé dans un filet désert. Les Sabres ont quant à eux été menés par les trois points chacun de Dylan Cozens et Tage Thompson, mais en vain.

Les Penguins bombardent Thompson

Au PPG Paints Arena, les Penguins de Pittsburgh ont été récompensés après avoir mitraillé la cage de Logan Thompson, l’emportant 4 à 3 face aux Golden Knights de Vegas.

Les hommes de Mike Sullivan semblent avoir fait leurs devoirs avant la rencontre. Grâce à une fiche de 8-2-0 et un taux d’efficacité de ,909, Thompson a été nommé la recrue du mois de novembre dans le circuit Bettman, quelques heures avant le début des hostilités.

Les Penguins ont mis toutes les chances de leur côté en dirigeant 47 tirs vers la cage des Golden Knights. Ce n’est toutefois pas avant le deuxième engagement que les hôtes ont noirci la feuille de pointage, Thompson repoussant 18 rondelles au premier vingt.

Brock McGinn et Rickard Rakell ont été les premiers à tromper sa vigilance. Ils permettaient ainsi aux leurs de créer l’égalité de 2 à 2, après avoir vu Jack Eichel et Reilly Smith démystifier Tristan Jarry.

Après un but de Shea Theodore en supériorité numérique, la formation pennsylvanienne a vu son acharnement lui rapporter.

Jake Guentzel a d’abord inscrit son 12e filet de la saison, en attaque massive, puis Kasperi Kapanen a porté le coup fatal aux chevaliers dorés. Il s’agit seulement d’un deuxième filet pour l’attaquant finlandais cette saison, lui qui a été laissé de côté à plusieurs reprises en 2022.