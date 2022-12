Une autre défaite pour terminer

Le Canada a conclu sa deuxième Coupe du monde de soccer sans la moindre victoire, s’inclinant 2 à 1 devant le Maroc, jeudi au Qatar.

Les représentants de l’unifolié ont ainsi perdu l’ensemble de leurs six parties à vie au Mondial, les trois premiers revers étant survenus face à la France, l’Union soviétique et la Hongrie en 1986. Cette année, ils ont également plié l'échine devant la Belgique et la Croatie. Ils auront l’occasion de tenter leur chance à nouveau dans quatre ans à titre d’équipe hôtesse.

Le Maroc s’assure quant à lui de participer aux huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986. Pour y parvenir, il a touché la cible deux fois plutôt qu’une lors des 23 premières minutes de la rencontre. Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri ont tour à tour inscrit le pays africain au tableau.

Nayef Aguerd a ensuite compté un but contre son camp, de sorte que le Canada a pu couper l’avance de ses adversaires à un seul but sans avoir décoché le moindre tir cadré dans le match.

Il s’agissait du premier but encaissé par le Maroc dans ce Mondial et d’un premier en six matchs pour la sélection sous les ordres de Walid Regragui. Les Lions de l'Atlas étaient l’une des deux seules équipes – l’autre étant le Brésil – n'ayant toujours pas concédé de filet.

Le Québécois Samuel Piette n’a pas été utilisé par l’entraîneur John Herdman et n’a donc jamais joué dans ce Mondial.