Un premier contrat professionnel pour James Malatesta

Avant de commencer la saison, James Malatesta s’était fixé trois objectifs : signer un premier contrat professionnel avec les Blue Jackets de Columbus, se tailler une place avec Équipe Canada junior et remporter le championnat avec les Remparts de Québec. Il peut déjà en cocher un.

Les Jackets ont confirmé jeudi qu’ils s’étaient entendus avec l’attaquant des Remparts sur les modalités d’un contrat d’entrée de trois saisons. Choix de cinquième tour de Columbus en 2021, Malatesta connaît actuellement sa meilleure saison dans la LHJMQ. En 23 matchs, il a inscrit 30 points, dont 19 buts, ce qui le place au troisième rang des buteurs du circuit derrière Alexandre Doucet (22) et Justin Gill (20).

«Il y a trois choses que je voulais accomplir cette année et une des trois est faite, a-t-il mentionné au Journal, lors d’un entretien téléphonique pendant qu’il se trouvait dans l’autocar des Remparts en direction de l’Abitibi. Maintenant, je veux simplement continuer d’offrir de bonnes performances cette saison et continuer de faire ce qui m’a permis d’avoir du succès cette année afin d’atteindre mes deux autres objectifs.»

Un deuxième sera à sa portée sous peu, puisque Hockey Canada dévoilera lundi la liste des joueurs invités au camp de sélection en vue du prochain Championnat mondial de hockey junior et plusieurs rumeurs veulent qu’il fasse partie des invitations.

Pas de pression

Même s’il s’était fixé un objectif de convaincre les Blue Jackets qu’il méritait un contrat, le natif de Kirkland assure qu’il ne s’agissait pas d’une énorme source de stress pour lui.

«Je ne ressentais pas nécessairement de pression. Je savais que si je travaillais fort, les bonnes choses arriveraient. [...] De plus, je suis souvent en contact avec [le directeur du développement des joueurs des Blue Jackets] Rick Nash et [l’entraîneur au développement des joueurs] Derek Dorsett. Derek était venu voir un de mes matchs récemment et on avait fait de la vidéo ensemble. Ils m’ont vraiment aidé et poussé dans la bonne direction en m’enseignant les bonnes choses que je devais faire si je voulais signer un contrat.»

Moment spécial en famille

Malatesta savait «depuis un jour ou deux» que les derniers détails de l’entente avec les Jackets avaient été réglés.

«Je ne pouvais pas en parler à personne. C’était un peu dur mais là, je peux enfin le dire», a-t-il mentionné.

Évidemment, c’est avec ses parents qu’il a partagé la bonne nouvelle en premier.

«Ils étaient tellement contents pour moi ! Mais c’est tout à leur honneur. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour me permettre de me rendre où je suis.»

En plus de Malatesta, les Jackets ont aussi annoncé la signature de l’attaquant des Steelheads de Mississauga, Luca Del Bel Belluz, un choix de deuxième ronde de l’équipe au dernier repêchage. La semaine dernière, ils avaient fait de même avec Jordan Dumais, des Mooseheads de Halifax.