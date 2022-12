Sans Tiger Woods, le Hero World Challenge prend son envol

Malgré l’absence de son plus grand ambassadeur, Tiger Woods, le tournoi d’exhibition Hero World Challenge s'est amorcé, jeudi aux Bahamas. Après une ronde, quatre golfeurs se partagent les rênes de la compétition.

Cet événement ne permet peut-être pas de récolter de points au classement de la PGA, mais il réunit tout de même 20 des 35 meilleurs golfeurs sur la planète et offre une bourse totale de 3,5 millions $. Il permet surtout d'amasser des fonds pour la Tiger Woods Foundation.

Le Sud-Coréen Tom Kim, l’Autrichien Sepp Straka, l’Américain Collin Morikawa et le Norvégien Viktor Hovland ont tous remis une carte de 69 (-3) pour s’emparer provisoirement de la tête.

Le parcours d’Albany a tout de même donné des ennuis à la crème de la crème du golf professionnel, si bien que seulement huit des athlètes en lice ont terminé la journée sous la normale de 72.

Le seul Canadien en lice, l’Ontarien Corey Conners, ne fait pas partie de ce groupe. Il a connu une journée en montagnes russes, inscrivant six oiselets, mais commettant sept bogueys et un double boguey. Cela lui a valu l’avant-dernier rang de la compétition, à +3. Seul Jordan Spieth (76) a eu une journée plus difficile.

Woods devait faire son retour à la compétition lors de ce tournoi qu’il organise, mais a été contraint de déclarer forfait puisqu’il souffre d’une fasciite plantaire au pied droit.

Le «Tigre» n’a pas joué depuis le mois de juillet, lorsqu’il avait raté la coupure à l’Omnium britannique. Il devrait participer à «The Match» le 10 décembre prochain, aux côtés de Spieth, Rory McIlroy et Justin Thomas.