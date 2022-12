Les hockeyeuses Desbiens et Poulin dominent encore

Les exploits de l’équipe canadienne de hockey féminin ne sont pas passés inaperçus. Ann-Renée Desbiens et Marie-Philip Poulin ont encore dominé en gagnant les honneurs de la catégorie athlète/coéquipier international.

• À lire aussi: Marie-Philip Poulin a adoré sa première expérience comme entraîneuse du CH

• À lire aussi: Marc-André Bergeron salue le dévouement de Marie-Philip Poulin

• À lire aussi: Desbiens a pris la bonne décision

• À lire aussi: Hockey féminin aux Jeux de Pékin: Ann-Renée Desbiens a «retrouvé le plaisir»

Trois médailles d’or sur les plus grandes scènes, aux Jeux olympiques de Pékin, ainsi que lors des deux derniers championnats du monde, ont servi la cause des hockeyeuses, respectivement de Charlevoix et de la Beauce.

C’est Desbiens, gardienne émérite de l’équipe nationale, qui est venue sur place pour cueillir les deux trophées.

« C’était une équipe magique, avec la chimie, la cohésion et le plaisir. Oui, c’était dans une période qui demandait des sacrifices, mais on l’a fait avec le sourire. Ce sont des moments que je n’oublierai jamais », a lancé celle qui s’est approprié le record canadien olympique avec 51 arrêts en ronde préliminaire face aux États-Unis.

La Charlevoisienne le reconnaît d’emblée, elle n’est pas prête de se lasser des honneurs qui ne cessent de rejaillir sur l’équipe canadienne.

« Chaque fois qu’on a l’occasion de célébrer cette équipe, c’est un honneur. On a mis tellement d’efforts pendant la pandémie, il n’y a pas de mots.

« La raison de nos succès, c’est notre chimie. On a toujours joué pour le logo devant notre chandail. Je pensais qu’une médaille d’or ça suffirait, mais on en veut toujours plus », a souri la grande dame.

Cross-country à l’honneur

Parmi les autres faits saillants de la soirée, le cross-country a été à l’honneur deux fois plutôt qu’une. Jean-Simon Desgagnés a d’abord été récompensé à titre d’athlète-étudiant de l’année avant de revenir sur scène avec Jessy Lacourse pour le trophée de l’équipe de l’année, avec le Rouge et Or.

« Je suis content parce qu’on dit souvent que la course à pied est un sport individuel, mais le cross-country c’est tout le contraire. On court en gang et on gagne ensemble. Ce prix-là vient couronner notre belle saison », s’est réjoui Desgagnés.

Ce dernier a terminé troisième sur le plan individuel au championnat universitaire en plus d’être nommé athlète de l’année au Canada sur piste lors de la saison d’athlétisme.

Le Rouge et Or a pour sa part remporté le championnat universitaire canadien dans sa cour, sur les plaines d’Abraham, autant chez les dames que les hommes.