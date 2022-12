Kim Clavel a le hockey dans le sang

Pour le 66e balado «Femme d’Hockey», l’animatrice Isabelle Ethier a le plaisir de s’entretenir avec la boxeuse Kim Clavel, une athlète inspirante qui n'a peur de rien.

Pendant une trentaine de minutes, la championne du monde des mi-mouches discute de l’impact de la boxe dans sa vie personnelle, des enjeux d’être une femme dans le monde du sport, de l’importance de Christin Chevrolet dans sa carrière et de sa rencontre marquante avec Carey Price. Tout ça et bien plus encore! Regardez l’épisode complet dans la vidéo ci-dessus. Ou écoutez-le ici:

Pour Clavel, le hockey est synonyme de rassemblements avec sa famille. D’ailleurs, elle nous apprend qu’une de ses tantes, Denise Caron, était gardienne de but pour l’équipe canadienne avant que le hockey féminin soit ajouté au programme des Jeux olympiques.

«Je suis le hockey. C’est familial chez nous, c’est un événement. Mon oncle et mon grand-père, qui est décédé l’an passé, sont très fans. Ma tante, Denise Caron, a "goalé" pendant 10 ans pour l’équipe dirigée par Danièle Sauvageau avant que les femmes puissent participer aux Jeux olympiques», a-t-elle révélé.

«Ma tante a été une pionnière. Elle a ouvert les portes pour la génération d’aujourd’hui, qui est excellente.»

Une petite Gallagher!

Même si le hockey coule dans ses veines, elle n’a jamais fait partie d'une équipe.

«Je n’ai jamais joué au hockey, mais je trouve que c’est un beau sport à regarder. J’ai beaucoup de respect pour les athlètes en général.»

Si elle avait pratiqué ce sport, elle croit que son style ressemblerait à celui de Brendan Gallagher. «Je serais une petite Gallagher! J’aurais du cœur sur la glace, je me donnerais à 100% à chaque présence.»

Clavel a commencé la boxe seulement à l’âge de 15 ans. Pendant son enfance, c’est l’équitation qui occupait toute la place. C’est bien normal puisque son père était maréchal-ferrant. Sa sœur vit même de cette passion aujourd’hui aux États-Unis.

*** Soulignons que le balado a été enregistré avant le report de son combat d’unification contre la Mexicaine Jessica Nery Plata, la championne WBA de la catégorie des poids mi-mouches, prévu le 1er décembre à Laval.

SOMMAIRE DU BALADO:

On parle hockey (02:19)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

Est-ce que tu vas voir le Rocket?

Qu’est-ce qui pourrait aider les joueurs et joueuses de hockey à s'entraîner à la boxe?

Qu’est-ce que tu penses des combats dans le hockey?

Être un joueur de hockey, tu serais qui?

Qu’est-ce qui nourrit ta passion dans le sport?

Tirs de barrage (13:23)

Segment dans lequel Isabelle pose plusieurs questions à son invitée:

Rapide ou précis?

Motomarine ou motoneige?

Changer le passé ou voir le futur?

Fruits ou légumes?

Montagne ou mer?

Caulfield ou Suzuki?

Place aux femmes (17:25)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport.

Quelle est ta vision sur la disproportion des salaires et des cachets entre les sports féminins et masculins?

Qui est la femme de hockey qui t’inspire?

La passe sur la palette (23:26)

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaires (27:26)

As-tu une anecdote à nous raconter, un moment inédit que tu voudrais nous partager?

Découvrez ici tous les autres épisodes.

Le balado «Femme d’Hockey» est présenté par IGA.