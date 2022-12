Kevin Owens et Sami Zayn: leur histoire continue à Survivor Series

Cette semaine aux «Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade font un retour sur le plus récent PLE de la WWE, Survivor Series. Entre autres, ils discutent de la rivalité entre Kevin Owens et Sami Zayn, qui s’est poursuivie à la conclusion de l’événement.

Les deux animateurs jasent aussi des Young Bucks et d’Omega, qui continuent à ne pas lâcher prise dans leur guerre avec CM Punk, des nombreuses signatures à AEW, de Raw, de Randy Orton et du champion NWJP, Jay White, qui sera à Montréal ce samedi pour la IWS.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: