Un retour au jeu très attendu pour Ilya Samsonov

Absent depuis le 5 novembre dernier en raison d’une blessure au genou gauche, le gardien de but des Maple Leafs de Toronto Ilya Samsonov reviendra au jeu mercredi, lors de l’affrontement contre les Sharks de San Jose.

Sur la liste des joueurs blessés depuis plus de deux semaines, Samsonov se sent d'attaque. Avant de se retrouver sur le carreau, il a d'ailleurs affiché un dossier de 6-2-0 et un excellent taux d'efficacité de ,921 avec les Leafs.

«Je suis heureux d’être de retour, a indiqué Samsonov, dont les propos ont été repris par le réseau Sportsnet. Je n’ai ressenti aucune douleur dans les derniers jours et je suis très excité. Je me sens bien et je suis prêt à jouer.

«C'est la vie d'un joueur de hockey. Je dois rester professionnel. J'ai patiné le deuxième ou le troisième jour après avoir subi ma blessure et je n'ai pas arrêté depuis. Ma confiance et mon conditionnement physique sont plutôt normaux.»

L’incident est survenu lors d’un tir de pénalité de l’ailier des Bruins de Boston Brad Marchand. Le gardien de 25 ans a perdu l’équilibre vers l’arrière et a tout de suite ressenti un malaise au genou. Après avoir terminé la deuxième période dans la douleur, il a rapidement reçu les examens de son équipe médicale. Les docteurs lui ont tout de suite ordonné de quitter la glace.

Son remplaçant, Matt Murray s'est bien débrouillé en son absence, ce qui a permis à Samsonov de prendre le temps nécessaire pour revenir au jeu en pleine santé. D’ailleurs, on peut s’attendre à voir Murray devant le filet samedi, alors que les Maple Leafs affronteront le Lightning de Tampa Bay.