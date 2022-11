Trois Québécois à la rescousse du CH?

Le manque de production du quatrième trio des Canadiens a atteint un point où la direction de l'équipe doit considérer des changements.

C'est du moins ce que Steve Bégin a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«On a besoin de voir un Pezzetta ou un Evans marquer un but. Ils ont besoin de créer quelque chose ou une étincelle. Présentement, on va voir ça une fois de temps en temps, mais ils ont besoin d'avoir le couteau entre les dents à toutes les fois qu'ils sont sur la patinoire.»

Pour résoudre le problème, l'ancien des Canadiens croit que l'équipe pourrait se tourner vers trois Québécois qui évoluent présentement avec le Rocket de Laval.

«Un joueur comme Anthony Richard ou un Rafael Harvey-Pinard, qui va très bien. À un moment donné, qui sait? Peut-être que le minuscule Xavier Simoneau va faire son entrée. Pourquoi pas? Je ne dis pas que ça va changer rien à l'équipe, mais tu as besoin, à un moment donné, de brasser la soupe et de faire peur un peu aux gars qui se sentent à l'aise.»

Bégin estime que ces trois joueurs insuffleraient immédiatement une dose d'énergie dont l'équipe a grandement besoin.

«Ce sont des joueurs qui patinent très bien, qui ont de l'énergie et qui vont créer quelque chose. Eux autres vont arriver ici avec le couteau entre les dents pour aller à la guerre.»

L'analyste se souvient d'une fois où Bob Hartley avait utilisé cette stratégie et où les résultats s'étaient avérés concluants.

«Je me souviens que, lors de ma dernière saison à Calgary, Bob Hartley me disait que ça n'allait pas bien et qu'il avait besoin de rappeler un moustique pour créer de l'énergie. Il avait rappelé Paul Byron. Je pense que les Canadiens pourraient faire ça, à un moment donné, pour leur quatrième trio.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.