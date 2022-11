Simon Kean retiré de la carte du 16 décembre

Le Trifluvien Simon Kean, qui devait livrer son 24e combat en carrière le 16 décembre au Centre Gervais Auto de Shawinigan, a renoncé à son duel face à Eric Molina en raison d’une blessure au dos subie à l'entraînement.

Le promoteur du boxeur, Eye of the Tiger Management (EOTTM), en a fait l'annonce mercredi par voie de communiqué.

Kean attendra l'approbation des professionnels de la santé avant d'effectuer un retour progressif à l'entraînement.

«Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir me battre à Shawinigan le 16 décembre, a indiqué Kean, tel que cité dans le communiqué d’EOTTM. J'ai vécu quelques-uns de mes meilleurs combats en carrière ici. L'ambiance et le soutien que les gens m’apportent est sans pareil et ce sont eux qui me poussent à me dépasser dans le ring. Même si je ne monte pas dans l’arène le soir du 16, ça reste une solide carte avec des combats excitants. Les spectateurs seront comblés.»

«On est déçus de devoir annuler le combat parce que les entraînements allaient bien, et on voyait de réelles améliorations sur les points travaillés. Mais à la suite de la blessure de Simon, on ne pouvait pas effectuer d’entraînement complet et on commençait à cumuler du retard dans la préparation pour le combat. Simon va se concentrer sur ses traitements, se reposer, et on reprendra les entraînements graduellement pour revenir en force en 2023», a ajouté son entraîneur, Vincent Auclair.

Le gala constituera l’occasion pour le public de Shawinigan de voir à l’œuvre le poids lourd Arslanbek Makhmudov, qui affrontera Michael Wallisch.