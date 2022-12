Mise à jour sur l'état de santé de Kristopher Letang

Le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, qui anime un balado avec Kristopher Letang, a fait une brève mise à jour sur son état de santé, mercredi soir, à «JiC».

Le défenseur de 35 a subi un AVC et il se remet déjà des symptômes qu’a occasionnés le malaise cardiaque.

«J’ai eu une belle conversation avec "Kris". Il va beaucoup mieux aujourd’hui et il se sent bien. Il se sent beaucoup mieux qu’après l’AVC qu’il avait fait il y a huit ans. C’est complètement différent.»

Letang a commencé à sentir que quelque chose n’allait pas dimanche. Ce n’est que lundi qu’il s’est soumis à une batterie de tests auprès du personnel médical des Penguins de Pittsburgh.

L’arrière québécois a visité ses coéquipiers après le match de mardi face aux Hurricanes de la Caroline et il s’est entretenu avec son directeur général, Ron Hextall, ainsi que son entraîneur-chef, Mike Sullivan.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Semble-t-il qu’il songe déjà à un retour au jeu, même s’il est sur le carreau pour une période indéterminée.

«Il a même dit (à Hextall et Sullivan) "quand vais-je pouvoir recommencer à patiner?". Si Kristopher Letang me dit hier soir que ça va beaucoup mieux, tiens-toi prêt! Je le connais... je le connais, là! Regarde-le bien sauter sur la glace bientôt», a ajouté Lavoie.

«Je ne sais pas quand, mais plus vite que moins vite. À moins que les médecins lui disent non, de ne pas le faire, Kristopher va toujours respecter la demande des médecins. Mais une chose est certaine et c’est que je ne serais pas surpris.

«Je ne dis pas que ça va arriver, mais je le connais, "Kris". Juste le fait qu’il en ait parlé à son directeur général, c’est qu’il a une idée en tête.»

