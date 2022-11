La séquence des Bruins se poursuivra-t-elle?

Les Bruins de Boston ont prolongé à 13 leur série de victoires à domicile en début de saison, mais ils seront mis à rude épreuve lors de leurs deux prochaines sorties au TD Garden.

Vainqueurs du Lightning de Tampa Bay au compte de 3 à 1, mardi, les hommes de l’entraîneur-chef Jim Montgomery ont amélioré la marque de la Ligue nationale (LNH) pour le plus grand nombre de gains d’affilée à la maison pour commencer une campagne. De plus, en tenant compte du calendrier régulier et des éliminatoires, ils ont remporté les 20 derniers duels présentés dans leur aréna depuis le 16 avril.

Par contre, l’Avalanche du Colorado, champion en titre de la Coupe Stanley, sera de passage au Massachusetts samedi. Premiers de la section Pacifique, les Golden Knights de Vegas suivront lundi et voilà donc deux sérieux tests qui pourraient signifier la fin de la séquence fructueuse des Bruins.

«Nous comprenons que chaque club donnera le meilleur contre nous, a déclaré l’attaquant Taylor Hall au site NHL.com. Nous ne contrôlons pas aussi bien le jeu qu’à d’autres moments antérieurs de l’année, mais on s’en tient au plan et on continue à jouer. Je pense que nous montrons cela, peu importe l’adversaire. Le tout concerne nous-mêmes et notre manière de jouer.»

Jouer avec l’avance

Lorsqu’ils s’inscrivent le premier but d’une rencontre, les Bruins ont gagné 13 fois en autant d’occasions cette saison. Cela montre bien leur capacité à bien se défendre, que ce soit à la ligne bleue ou devant le filet. Leurs gardiens Linus Ullmark et Jeremy Swayman effectuent le travail demandé jusqu’à maintenant, le second ayant vaincu le Lightning pour porter son dossier à 5-2-0 en 2022-2023.

«Il est à son mieux pour la campagne en cours, selon moi. Il était très calme [mardi], ce qui est un très bon signe. Chaque fois que vous êtes derrière le banc et que vous vous voyez l’aisance de votre gardien devant la cage, c’est qu’habituellement, il est patient sur ses deux pieds et voit bien la rondelle», a analysé Montgomery.