Kim Clavel malade, tout le gala est à l’eau

Le docteur recommandera à Kim Clavel de boire beaucoup de liquide. Mais au-delà du combat d’unification impliquant la championne québécoise, c’est tout le gala de boxe prévu jeudi à la Place Bell de Laval qui est tombé à l’eau.

«J’ai un sentiment de honte et de culpabilité, mais je ne peux pas boxer dans cet état-là», a d’abord laissé tomber Clavel, mercredi matin.

Visiblement mal en point, Clavel était emmitouflée dans une veste de type camouflage durant la vidéoconférence organisée par le Groupe GYM. Symbolique car on a senti que la boxeuse de 32 ans aurait voulu se cacher. Ce n’est pourtant pas de sa faute... Elle toussait et reniflait au moment de commenter le report de son combat en raison de son état de santé.

Inapte à boxer

Aux prises avec l’influenza, Clavel (16-0, 3 K.-O.) se montrait désolée pour son adversaire Yesica Nery Plata (28-2, 3 K.-O.), qui était déjà au Québec pour l’occasion, de même que pour les autres boxeurs et boxeuses composant la sous-carte.

«C’est le médecin qui m’a convaincue», a soufflé la boxeuse québécoise, faisant allusion au docteur Francis Fontaine, qui a fortement recommandé le report du combat.

«Unfit to box», a tranché le toubib, déclarant ainsi Clavel inapte à grimper dans le ring.

«Ce championnat est mon rêve, mais je dois être résiliente, a plus tard sagement ajouté Clavel. Présentement, je sens que c’est la fin du monde, mais dans quelques mois, je vais regarder ça et je vais comprendre que c’était la bonne décision.»

Rien contre Véronic Dicaire

C’est tard mardi soir que le promoteur Yvon Michel avait annoncé le report du combat d’unification entre Clavel et Nery Plata. L’annulation de l’événement, précisée mercredi matin, prive également les autres pugilistes de voir de l’action, notamment Caroline Veyre, qui s’entraîne régulièrement avec Clavel, de même que Marie-Pier Houle, Mazlum Akdeniz, Eric Basran et Derek Pomerleau.

«On s’excuse auprès des autres boxeurs, des entreprises impliquées, mais aussi auprès du public, a prononcé Michel. Nous nous sommes demandés si on tenait quand même le gala en plaçant Mazium [Akdeniz] en finale. Après analyse, on a décidé que non. Si tu vas à un spectacle pour voir Céline Dion et que c’est finalement Véronic Dicaire, ça ne marche pas... Et ce n’est rien contre Véronic Dicaire, j’ai déjà payé pour aller la voir en spectacle.»

Partie remise le 13 janvier

Pour en revenir à Clavel, elle n’est pas superstitieuse : malgré le mauvais sort qui s’acharne sur elle, la reprise de son combat contre Nery Plata aura lieu le vendredi 13 janvier, toujours à la Place Bell.

«On va être prête pour le vendredi 13, a ainsi lancé la boxeuse québécoise, mercredi matin, avant de quitter la vidéoconférence organisée par GYM. L’objectif ne change pas, le chemin va juste être un peu plus long.»

Clavel, déjà championne des mi-mouches de la WBC, a pour but de remporter la ceinture WBA de Nery Plata. Avant de revenir en janvier, la Mexicaine doit demeurer à Laval jusqu’à vendredi, soit le lendemain de la date prévue initialement pour le gala. Ça va lui laisser le temps de visiter le Cosmodôme.