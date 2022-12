Jake Allen a connu une contre-performance dans un revers de 4-0 aux dépens des Sharks de San Jose, mardi soir au Centre Bell.

Alors que le débat entre Allen et le Québécois Samuel Montembeault fait de plus en plus couler d’encre, le vétéran portier a accordé 22 buts à ses cinq derniers départs.

«Jake Allen n’a pas été bon. Mis à part quelques matchs, Allen n’a pas été très bon depuis le début de l’année», a laissé entendre Tony Marinaro lors de son segment Le Colisée.

Pas tous les torts

«L’attaque n’a pas performé, ni les unités spéciales. Le CH a été zéro en six en avantage numérique. Jake n’a pas eu de marge de manœuvre», toujours selon Marinaro.

Une solution pour l’avantage numérique

«Martin St-Louis est innovateur. Je dis ça comme ça, est-ce que St-Louis serait tenté de retirer son gardien de but pour avoir un attaquant de plus sur l’attaque massive? Je suis convaincu que le Canadien y pense.»

«Si Martin St-Louis met en œuvre ton idée retirant son cerbère et qu’il se fait marquer, le CH devient la risée de la Ligue nationale de hockey (LNH). Avec une marque de 3-0 peut-être, mais pas à 1-0», s’est empressé de rétorquer JiC.

«Une fois que les séries éliminatoires seront hors de portée pour le Bleu-Blanc-Rouge, Juraj Slafkovsky jouera sur de meilleures unités, sur une plus longue période et ne retournera pas sur le quatrième trio», aux dires de Tony Marinaro.

«On pense à Kristopher Letang»

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a subi un deuxième AVC, lundi. Bien que le hockey demeure en second plan dans une telle situation, sa condition ne mettrait pas sa carrière en jeu, a indiqué l'équipe.

«Letang est une force de la nature incroyable. On pense à lui.»

«Kristopher s’entraîne à Montréal l’été. Jonathan Chaimberg entraîne des athlètes de haut niveau et si tu lui parles, il va te dire qu’il n’a jamais vu une personne s’entraîner avec autant de rigueur, de force et de détermination que Letang. C’est impressionnant», a conclu Marinaro.

