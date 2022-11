Électrochoc chez les Blackhawks

Dans l’espoir de sortir ses joueurs de leur torpeur, l’entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago, Luke Richardson, a choisi de réunir les vétérans Patrick Kane et Jonathan Toews au sein du même trio en prévision du match de mercredi contre les Oilers d’Edmonton.

Bafouée au compte de 7 à 2 par les Jets de Winnipeg, dimanche, la formation de l’Illinois peine sur la patinoire, ayant encaissé sept revers d’affilée. Insatisfait de voir le club croupir dans les bas-fonds de la section Centrale, Richardson espère que sa décision de réunir les deux vedettes dans une ligne complétée par Andreas Athanasiou rapportera gros. Offensivement, il a peu à perdre, car les Hawks affichent la deuxième pire moyenne de buts comptés (2,48) par rencontre de la Ligue nationale.

«Cela a déjà été fait par d’autres. Essayons cela, je pense que c’est le plus logique. J’ai vu beaucoup de vitesse dans ces trios [à l’entraînement] et voyons ce qu’on peut offrir durant une partie», a déclaré le pilote au site officiel du circuit.

Ainsi, le duo de hockeyeurs ayant gagné ensemble trois coupes Stanley à Chicago sera en action à forces égales pour une première fois depuis la dernière campagne. Cependant, le mandat reste identique.

«On a joué ensemble auparavant, donc on connaît les tendances de l’autre et ce qu’il aime faire, tout comme ses points forts sur la glace, a affirmé Kane. Espérons que nous aurons des rebonds favorables et que nous pourrons revenir sur la bonne voie.»

«Je ne donnerai pas de détails sur ce qui a été dit dans le vestiaire. Néanmoins, on s’entend tous sur l’importance d’être mieux préparé mentalement en tant que groupe, même si durant certaines soirées, vous ne l’avez pas et l’énergie manque. C’est une longue saison, a ajouté Toews. Il faut trouver le moyen de présenter un meilleur jeu collectif et demeurer dans les matchs. Parfois, quand vous travaillez de cette façon, les choses commencent à tourner en votre faveur. Vous obtenez quelques buts et soudainement, vous retrouvez l’énergie recherchée.»

Encore au rendez-vous

Malgré les insuccès des Hawks, les deux joueurs de premier plan menacent toujours les gardiens adverses. Kane domine les siens avec 16 points, tandis que Toews est le meilleur franc-tireur à Chicago avec huit buts. Pour ce qui est d’Athanasiou, il voudra profiter de sa présence aux côtés des deux hommes pour bonifier sa production de neuf points.

Après la visite des Oilers, les Hawks voyageront dans la région new-yorkaise pour y affronter les Rangers, les Islanders et les Devils.