Quel beau moment nous avons vécu, ce matin, au Centre Bell de Montréal. Le PGA TOUR avait convié la planète golf au domicile du CH pour présenter le capitaine de l’équipe internationale pour l’édition 2024 de la Coupe des Présidents, qui sera présentée en sol québécois.

Probablement le secret le moins bien gardé du golf canadien, mais c’est le gaucher Mike Weir qui portera le C sur son chandail au Royal Montréal en septembre 2024. Un évènement de la sorte se prépare des années d’avance. C’est selon les dires de Ryan Hart, le directeur exécutif de l’évènement, «le plus important évènement global» du circuit professionnel.

Présenté dans 25 langues, partout sur le globe, c’est Montréal qui brillera de tous ses feux, Capitaine Mike en avant-plan.

Pour Weir, c’est une première en tant que Capitaine. Mike Weir a participé cinq fois comme joueur et trois fois comme assistant à cette grande messe du golf. Son fait d’arme le plus marquant demeurera assurément son match épique contre Tiger Woods en 2007. Battre le plus grand joueur de l’histoire, chez toi, dans ton pays, devant une foule endiablée, quel moment!

Le rôle de Weir sera crucial. Depuis deux tournois, l’équipe internationale fait meilleure figure, mais la machine américaine demeurera dure à vaincre, comme toujours. D’ici là, la question se pose: combien de Canadiens seront sur l’équipe en noir? Assurément que Corey Conners s’y retrouvera encore. Est-ce que Taylor Pendrith pourra répéter? Peut-être un retour pour Adam Hadwin? Assurément, Adam Svensson et Mackenzie Hughes auront le couteau entre les dents dans les prochaines années pour recevoir l’appel magique.

Une route sinueuse jusqu'en 2024

Questionné en conférence de presse aujourd’hui par le collègue du Journal de Montréal, François-David Rouleau, sur la complexité des choix des joueurs pour la dernière édition avec l’arrivée de la LIV, Weir s’est dit conscient que le portrait était différent désormais, mais que ceux qui feront le club, y seront pour les bonnes raisons et aussi qu’ils seront commis aux succès de l’équipe.

Mais honnêtement, avec les rumeurs en place actuellement, à un moment donné ou à un autre, les parties devront se parler. Que Greg Norman, quitte ou non, les deux principaux circuits, la LIV Golf et le PGA TOUR devront s’asseoir et trouver une façon de cohabiter.

Ce serait un désastre pour les fans de golf, pour les amateurs et les détenteurs de billets de ne pas pouvoir admirer les prouesses de Cameron Smith, de Dustin Johnson et d’autres golfeurs établis, en personne, sur les allées du Royal Montréal.

Tiger Woods l’a dit lui même, cette semaine, en marge du Hero Challenge, le OWGR (Official World Golf Ranking) n'est plus représentatif des forces en présence en date d’aujourd’hui. L’univers golf a tremblé. Maintenant, pour le bien des fans, que les dieux du golf se parlent et qu’on trouve une façon de faire arriver un consensus.

Un effet pour Montréal

En discutant avec Ryan Hart, directeur exécutif de la Coupe des Présidents, il est évident que les efforts seront mis pour mettre Montréal de l’avant. Dans des dizaines de pays, dans 25 langues, l’évènement sera retransmis partout dans le monde. Les plans sont élaborés pour bâtir des estrades de type « TPC Scottsdale 16eme trou » autour du vert de départ du trou numéro 1 du Royal Montréal.

Les navettes, les moyens de transport, tout est à revoir pour faciliter le transport des joueurs et aussi l’accès de la foule aux installations de l’Île-Blizard. Mais déjà, dans les coulisses du golf, on parle d’un «festival» et d’un «happening» directement dans le centre-ville de Montréal pour s’assurer que la métropole vibre aux couleurs de ce grandiose événement.

«Let's get to work now»

En sortant de scène, Mike Weir a affirmé: « Let’s get to work ». Chose certaine, le capitaine est prêt. Le capitaine veut gagner, en sol canadien, chez lui. La tâche sera ardue, mais quel scénario magique ce serait de voir l’équipe internationale triompher chez elle, devant une foule qui espérons le sera au rendez-vous.

Les billets seront en vente dans les prochaines semaines. La réponse corporative est exceptionnelle. Bref, mettez une note dans votre calendrier: rendez-vous en 2024 sur les allées du mythique Royal Montréal!