Stephen Eustaquio absent, une chance pour Samuel Piette?

En prévision du dernier affrontement prévu jeudi contre le Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar, le milieu de terrain du Canada Stephen Eustaquio a manqué l’entraînement de mardi, ce qui pourrait ouvrir une porte à Samuel Piette.

Selon le réseau TSN, Eustaquio a quitté le centre d’entraînement en compagnie d’un membre du personnel médical. Il est ensuite retourné avec l’équipe, mais n’a toutefois pas participé à la séance. N’ayant pas joué contre la Belgique et la Croatie, Piette pourrait donc avoir droit à du temps de jeu de la part de l’entraîneur-chef John Herdman.

Eustaquio a joué 126 minutes lors des deux matchs du Canada, mercredi et dimanche, et constitue un joueur important pour la formation. Après une absence de 36 ans au tournoi, le Canada a été éliminé à la suite d’une défaite de 4 à 1 en fin de semaine et demeure au dernier rang du groupe F.