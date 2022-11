Paris sportifs : les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du mercredi 30 novembre qui valent le détour.

Soccer : Argentine c. Pologne

L’Argentine a bien mal amorcé son tournoi en subissant une défaite surprise aux mains de l’Arabie Saoudite, malgré une nette domination. Tous les espoirs sont maintenant permis pour le pays de l’Amérique du Sud, qui a triomphé contre le Mexique à son deuxième duel. Une victoire les placerait presqu’automatiquement au sommet du Groupe C. La Pologne, pour sa part, est au sommet du groupe en vertu d’un match nul et d’une victoire. Malgré ces résultats positifs, le pays européen n’a jamais semblé en pleine confiance, lui qui a largement été dominé au temps de possession et au niveau des tirs au but par ses adversaires.

Prédiction : Lionel Messi marquera au moins un but – 1,90

Hockey : Sénateurs d’Ottawa c. Rangers de New York

Les Sénateurs d’Ottawa ont connu quelques moments difficiles dernièrement, mais ils ont été en mesure de gagner chacun de leurs deux derniers matchs. Ces succès coïncident d’ailleurs avec le retour au jeu du défenseur Thomas Chabot, qui avait raté les cinq duels précédents. Les Rangers de New York, eux, ont perdu leurs trois derniers matchs, permettant 12 buts au passage.

Prédiction : Victoire des Sénateurs – 1,80

Hockey : Red Wings de Detroit c. Sabres de Buffalo

Les Red Wings de Detroit ont récemment vu leur séquence de quatre victoires prendre fin avec une défaite contre les Maple Leafs de Toronto. La formation du Michigan a trouvé le fond du filet aisément lors de ces cinq duels, avec 21 buts. Les Sabres de Buffalo voient aussi beaucoup de feux d’artifice dernièrement, alors qu’un total de 39 buts ont été inscrits à leurs cinq derniers duels. Le premier duel de la saison entre les deux équipes, à la fin du mois d’octobre, avaient d’ailleurs été témoins de 11 filets. Les Red Wings feront confiance au gardien Alex Nedeljkovic pour ce match. Ce dernier est celui qui avait permis les huit buts aux Sabres dans la défaite de 8 à 3, plus tôt cette saison. En six départs cette saison, il a permis quatre buts ou plus à l’adversaire à quatre occasions.

Prédiction : Plus de 6,5 buts – 1,80