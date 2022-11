«Moi, je ne veux pas savoir qui est numéro 1»

De retour devant le filet après avoir obtenu congé les deux derniers matchs du Tricolore, Jake Allen a cédé trois fois sur 15 lancers, mardi soir. Au total, le portier néo-brunswickois a stoppé 20 des 23 tirs des Sharks de San Jose au Centre Bell.

Au cours des cinq derniers matchs, le gardien numéro 1, tel qu’identifié par l’entraîneur-chef Martin St-Louis, a accordé 22 buts à ses cinq derniers départs, dont plusieurs dans les deux premières minutes d’un match.

«Si on regarde les statistiques avancées, elles ne sont vraiment pas en faveur de Jake Allen. Avant le match de ce soir, c’était six buts et demi (...) qu’il avait carrément donnés. Ça ne s’est probablement pas amélioré avec le match de ce soir», a lancé le journaliste Renaud Lavoie à l’émission «L’Après-match LNH».

But Matt Nieto 1-0 -

Résultat, en permettant à Matt Nieto d’ouvrir le pointage à 1 min 33 s, Allen a permis à l’adversaire de frapper tôt une fois de plus, même s’il n’est pas le seul à blâmer. Il reste que c’est l’arrêt typique qu’il doit effectuer, croit Pascal Leclaire.

«Ce n’est pas un bon but (à donner), surtout en début de match, a analysé l’ancien gardien. C’est un arrêt qu’il doit faire dans ce genre de situation, un qui est facile à faire.»

Selon plusieurs observateurs, dont Renaud Lavoie, le problème «est dans la tête». Sa confiance est ébranlée.

«Ce qu’on voit présentement c’est un gardien qui n’a pas beaucoup confiance, poursuit Leclaire. Il est rapidement sur ses genoux. Les équipes le savent aussi. Elles vont essayer de créer beaucoup (de jeux) offensivement en début de match parce qu’elles savent que c’est un gardien qui se cherche beaucoup.»

Cette contre-performance relance, voire fait perdurer le débat sur les gardiens des Canadiens. St-Louis doit-il continuer d’envoyer Allen devant le filet ou doit-il remettre Samuel Montembeault dans les buts?

«Il ne fait pas partie de la meilleure formation des Canadiens, fait valoir l’ex-entraîneur des Nordiques de Québec, Michel Bergeron. Même si Martin a dit (lundi) qu’Allen est son numéro un. Dans le moment, c’est Montembeault qui joue mieux.»

Crédit photo : Getty Images via AFP

Gagner avant le voyage

L’ex-agitateur Antoine Roussel croit, en revanche, que le Mauricien n’a pas suffisamment fait ses preuves.

«Samuel n’a pas prouvé qu’il est un gardien numéro 2 complètement. Il a quelques bons matchs. Son travail cette année est de cimenter sa position de deuxième gardien dans l’équipe, mais aussi dans la ligue.»

Fidèle à sa réputation de «Tigre», Bergeron ne mâche pas ses mots à savoir qui devait être devant le filet face aux Sharks.

«Moi, je ne veux pas savoir qui est numéro un. Qui est le meilleur des deux? Ce soir, j’ai un match et avant de partir pour le voyage, c’est important de gagner le dernier à domicile. C’est Montembeault qui devait être devant le filet.»

Et qu’aurait-il dit à Allen avant la rencontre pour lui annoncer qu’il sautait son tour dans un troisième match de suite?

«Tu ne joues pas. "That’s it, that’s all". Ça faisait 10 ans qu’il était un gardien numéro 2. En arrivant ici, on nous l’a vanté. Il n’aurait jamais joué aussi souvent si Carey Price n’était pas blessé.»