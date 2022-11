«J'ai été repêché par une équipe que je détestais vraiment»

La série documentaire Canadiens Nordiques : la rivalité a ramené de nombreux souvenirs à Jocelyn Thibault.

Dans une entrevue accordée à Jean-Charles Lajoie, mardi, celui qui a porté l'uniforme des deux équipes a avoué qu'il détestait les Nordiques au moment d'être repêché par cette formation.

«Dans les séries, en 1993, j'étais à quelques semaines de mon repêchage. D'ailleurs, j'avais été invité par la LNH, avec Chris Pronger, Chris Gratton, Paul Kariya et plusieurs choix de première ronde, à venir assister à un match en finale. C'était le fameux match où Éric Desjardins avait marqué trois buts. Quelques semaines plus tard, j'avais été repêché par une équipe que je détestais vraiment quand j'étais jeune, les Nordiques. Tout s'est placé par après et j'étais content de rester au Québec, mais j'étais vraiment un partisan des Canadiens et j'étais vraiment content qu'ils gagnent la coupe.»

Thibault s'était toutefois habitué à l'organisation et il était en train de s'établir avec l'Avalanche lorsqu'il a été impliqué dans la monstrueuse transaction qui envoyait Patrick Roy au Colorado. Avec du recul, l'ancien gardien admet que ce changement d'équipe a affecté la suite de sa carrière.

«Quand la transaction est arrivée, ça allait super bien avec l'Avalanche. On était en première place dans l'Ouest et on avait un super bon début de saison. Pierre Lacroix, le directeur général, avait des grandes aspirations pour gagner la coupe. Il avait été chercher Claude Lemieux et avait fait quelques transactions. Sur le coup, Stéphane Fiset avait un super bon début de saison, mais je comprends Pierre d'avoir fait la transaction pour Patrick. C'était une pièce manquante, selon lui. L'histoire lui a donné raison.»

Le Québécois soutient qu'il a toujours été conscient de l'énorme défi qu'il avait d'être le successeur du grand numéro 33. Il affirme également que ce transfert ne serait jamais survenu si les Nordiques étaient demeurés à Québec.

«Il n'y a aucune transaction impliquant Patrick Roy qui serait arrivée entre les Canadiens et les Nordiques. Patrick Roy ne serait jamais allé jouer pour les Nordiques. Le départ de l'équipe pour le Colorado a ouvert la porte à une transaction. J'étais conscient de l'importance de la transaction. À l'époque, il y a plusieurs personnes qui pensaient que Patrick était fini. L'histoire a prouvé le contraire.»

Aujourd'hui directeur général de Hockey Québec, Thibault ne s'en cache pas, il rêve de voir une équipe revenir un jour dans la Capitale-Nationale.

«Je suis de ceux qui pensent que le retour des Nordiques va favoriser plus de joueurs québécois, plus d'entraîneurs québécois, plus de dirigeants québécois et plus de recruteurs québécois. Lucien Deblois me faisait remarquer que pendant une série entre les Nordiques et les Canadiens, les six défenseurs des Nordiques étaient six Québécois. Si tu me poses la question, c'est certain que je suis en faveur du retour des Nordiques. Ça va aider le hockey québécois, il n'y a aucun doute sur ça.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.