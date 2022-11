«Il ne m’en reste plus beaucoup dans cette jambe» - Tiger Woods

Le golfeur Tiger Woods est très loin d’être enthousiaste relativement à sa charge de travail sur les verts en 2023 et certains peuvent déjà avancer que l’heure de sa retraite sportive approche.

L’Américain a été plus ou moins actif cette année, disputant uniquement le Tournoi des Maîtres, le Championnat de la PGA et l’Omnium britannique : il a fini 47e au premier de ces événements, a abandonné après trois rondes au second et a subi le couperet à mi-chemin du troisième. Ayant confirmé lundi son forfait au Défi World Hero, une compétition se déroulant de jeudi à dimanche et dont les profits seront versés à sa fondation venant en aide aux enfants, Woods est aux prises avec une fasciite plantaire. Ses présences sur le terrain risquent d’être de plus en plus rares et le scénario de 2022 risque fort bien de se reproduire, le principal concerné prévoyant disputer les tournois majeurs ainsi qu’un ou deux autres événements du calendrier.

«Physiquement, c’est tout ce que je peux faire. Il ne m’en reste plus beaucoup dans cette jambe», a-t-il avoué en conférence de presse, mardi, ajoutant être incapable de marcher adéquatement, ce qui le force à demeurer à l’écart du jeu pour une durée indéterminée.

La participation de Woods au «Match», prévu le 10 décembre, et au Championnat PNC la semaine suivante paraît aussi improbable.