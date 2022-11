«Fantasy Football» : 7 joueurs à cibler au ballottage

Dans la majorité des ligues de «fantasy football», il reste peu de semaines avant les éliminatoires. Pour plusieurs poolers, le ballottage sera un élément-clé d’une qualification pour les matchs sans lendemain.

Voici donc sept joueurs à cibler avant que la 13e semaine d’activités s’amorce dans la NFL :

Mike White, quart-arrière (disponible dans 95 % des ligues Yahoo!)

Les Jets de New York ont décidé de se tourner vers Mike White, après que Zach Wilson eut perdu l’appui du vestiaire. À son premier départ, le nouveau venu derrière le centre a lancé trois passes de touché et amassé 315 verges. Il a toutefois les Vikings du Minnesota et les Bills de Buffalo comme prochains adversaires.

JaMycal Hasty, porteur de ballon (disponible dans 96 % des ligues Yahoo!)

Travis Etienne est mal en point chez les Jaguars de Jacksonville et JaMycal Hasty en profite. Même si le premier est en mesure de jouer dimanche, contre les Lions de Detroit, le second aura assurément le ballon à plusieurs reprises.

Zonovan Knight, porteur de ballon (disponible dans 98 % des ligues Yahoo!)

Zonovan Knight est un inconnu pour la grande majorité des amateurs de «fantasy football», mais il a pourtant été le principal porteur de ballon utilisé par les Jets la semaine dernière. Le jeune homme de 21 ans a bénéficié de la blessure de Michael Carter pour se faire un nom. Il continuera d’obtenir des opportunités si celui-ci demeure à l’écart du jeu.

Richie James, receveur de passes (disponible dans 98 % des ligues Yahoo!)

Le représentant des Giants de New York ne vous fera pas gagner votre affrontement de la semaine à lui seul, mais il peut vous donner un coup de main. Richie James est devenu la deuxième cible de son équipe en raison des blessures qui ont mis fin aux saisons de Sterling Shepard et de Wan’Dale Robinson.

Zay Jones, receveur de passes (disponible dans 74 % des ligues Yahoo!)

Le vétéran connaît ses meilleurs moments en carrière dans la NFL. Zay Jones a réussi 24 attrapés pour 253 verges à ses trois dernières sorties. Il semble avoir développé une belle chimie avec Trevor Lawrence chez les Jaguars.

Treylon Burks, receveur de passes (disponible dans 49 % des ligues Yahoo!)

Le nom de Treylon Burks se retrouve dans nos suggestions pour une deuxième semaine consécutive. Après avoir livré une brillante performance il y a plus de 14 jours, il a récidivé avec quatre attrapés pour 70 verges et un majeur au sol contre les Bengals de Cincinnati, dimanche dernier.

Hunter Henry, ailier rapproché (disponible dans 70 % des ligues Yahoo!)

Comme il n’y a pas vraiment de receveur de passes numéro 1 chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Hunter Henry représente une option intéressante. Il est cependant à la merci des performances de Mac Jones, qui n’est pas un exemple de régularité depuis le début de la campagne.