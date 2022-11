Erik Karlsson... à Montréal?

Tony Marinaro observe le manque de défenseur droitier chez les Canadiens, et crois que le défenseur suédois pourrait intéresser Kent Hughes.

Erik Karlsson connaît un début de saison du tonnerre, revendiquant 11 buts et 21 passes en 24 rencontres. Cette récolte le place au sixième rang des pointeurs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Des rumeurs voudraient que l'organisation des Sharks contemple l'option de «passer go et réclamer 200 $» avec son défenseur étoile. Le mot qui court serait que le numéro 65 aimerait revenir au Canada, lui qui a passé neuf saisons dans la capitale canadienne.

«Maintenant, imaginez la vision de jeu de Karlsson, au service de Suzuki et Caufield, en avantage numérique, en transition. Il est fait pour jouer sous les ordres de Martin St-Louis», fait rêver Marinaro.

Il restera quatre années de contrat à Karlsson à l'échéance de la présente saison, avec un impact de 11,5 M$ sur la masse salariale. Alors, comment est-ce que Hughes et Gorton pourront-ils absorber un tel salaire?

«Il faut absolument qu'un gros contrat reparte de l'autre côté. Je pense immédiatement à Gallagher», qui lui aussi est sous contrat jusqu'en 2027. Évidemment, le directeur général Mike Grier demanderait bien plus que le fougueux attaquant du Tricolore.

Une acquisition réaliste?

Par contre, est-ce qu'un Erik Karlsson entre bien dans le timing des aspirations de victoire des Canadiens?

En fait, les deux sont d'accord que les Canadiens n'ont pas les moyens de se payer Erik Karlsson dans l'optique où le club montréalais n'aspire pas à la victoire dès cette saison. Une acquisition au courant de la saison morte aurait plus de sens, mais encore là...

«Je regarde le camp d'entraînement de Guhle en 2022, et dans mon livre à moi, on va voir la même chose de Logan Mailloux en 2023. Il est là notre défenseur mobile droitier», ajoute pour sa part Jean-Charles Lajoie.

«Ça suffit»

En fin de segment, Tony a cru bon de remettre JiC à sa place vis-à-vis son traitement de Jake Allen.

«Franchement, il a une passe un peu plus difficile et toi t'es là à le détruire en ondes. Tu serais prêt à amener Jake à l'aéroport et à construire une statue à Samuel devant le Centre Bell», confronte Marinaro. «Ça fait huit ans qu'il est dans la Ligue, il a une bague de la Coupe Stanley. Ce soir, c'est un blanchissage, juste pour te faire fermer la trappe. 4 à 0 Montréal.»

Voyez l'intégralité de leurs échanges enflammés dans la vidéo en tête de l'article.