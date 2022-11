Coupe du monde : le Sénégal écarte l’Équateur

Dans un match avec à la clé un billet pour les matchs éliminatoires de la Coupe du monde de soccer pour la nation gagnante, le Sénégal a eu le dernier mot contre l’Équateur, l’emportant 2 à 1, mardi au Qatar.

Les Lions de la Teranga peuvent remercier Kalidou Koulibaly, qui a inscrit le filet victorieux à la 70e minute de jeu. Il a décoché un tir à la volée après une bien mauvaise manœuvre défensive équatorienne survenue à la suite d’un coup franc sénégalais tout juste en dehors de la surface de réparation.

Le Sénégal progresse ainsi au-delà de la ronde préliminaire pour la deuxième fois en trois participations au Mondial. La dernière fois, c’était en 2002, et ils avaient été éliminés en quart de finale par la Turquie. Vingt ans plus tard, le Sénégal souhaite faire mieux.

«C'est beaucoup de fierté, a dit le milieu Pape Gueye, selon l’AFP. Des millions de Sénégalais nous regardent, on devait tout donner pour ce maillot. C'est historique, mais on reste concentré, on ne va pas s'emballer, on va continuer à travailler, c'est ce qui nous a ramenés ici. On est ambitieux, on ne sait pas jusqu'où on va aller, nous, on a un objectif en tête, mais ça reste dans l'équipe, et ce n'est pas qu'un huitième de finale.»

Crédit photo : AFP

En huitième, le Sénégal a rendez-vous avec l’Angleterre.

Dans le clan de l’Équateur, le moral était bien bas après la défaite, synonyme de fin de parcours sur la plus grande scène de soccer au monde.

Tout n’est pas négatif néanmoins, avec notamment une victoire de 2 à 0 contre le Qatar et un verdict nul de 1 à 1 contre les Pays-Bas. La formation est par ailleurs composée de 11 joueurs âgés de 23 ans ou moins sur les 26 joueurs du club, laissant entrevoir un bel avenir.

«C'est un coup très dur, une très grosse frustration, a commencé par dire l’entraîneur Gustavo Alfaro. Être laissé de côté, c'est douloureux. Mais l’Équateur ne doit pas perdre de vue ce que ces garçons ont réalisé. C'est une génération très jeune. Elle a acquis de l'expérience, cela lui servira dans le futur. Je n'ai aucun doute qu'ils auront leur revanche. Il nous a manqué l'expérience qui permet de mieux gérer le temps qui file.»