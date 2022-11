Une mission spéciale pour Scott Niedermayer

L’ancien défenseur-vedette de la Ligue nationale de hockey Scott Niedermayer oeuvrera au sein du personnel d’instructeurs de l’équipe canadienne qui participera à la Coupe Spengler.

D’après la chaîne TSN, le membre du Temple de la renommée supervisera le travail des arrières au sein de la formation dirigée par Travis Green. Le tournoi s’amorcera le 26 décembre pour se conclure cinq jours plus tard à Davos, en Suisse, et mettra aux prises six clubs.

Niedermayer est devenu en février conseiller aux opérations hockey chez les Ducks d’Anaheim, l’organisation avec laquelle il a terminé sa carrière sur la patinoire en 2010. L’ex-porte-couleurs des Devils du New Jersey a soulevé quatre fois la coupe Stanley et a gagné un trophée Norris, en plus du Conn-Smythe lors des séries éliminatoires du printemps 2007.