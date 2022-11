Une légende de soccer se dit victime de «menaces»

La légende du football iranien Ali Daei a affirmé lundi avoir été visée par des menaces après avoir soutenu le mouvement de contestation en Iran.

«Ces derniers mois, j'ai reçu de nombreuses menaces me visant ma famille et moi de la part de diverses organisations, médias et personnes», a déclaré l'ex-sportif de 52 ans dans un message publié sur Instagram.

«On m'a enseigné l'honneur, le patriotisme et la liberté... Que voulez-vous obtenir avec de telles menaces?», demande-t-il dans son message.

Joueur de renommée internationale, Ali Daei était le meilleur buteur de l'histoire du football international masculin jusqu'en septembre 2021 lorsque le Portugais Cristiano Ronaldo s'est emparé du titre. Il est également l'un des premiers footballeurs iraniens à avoir joué en Europe.

Crédit photo : AFP

Son message a été posté à la veille du choc entre l'Iran et les États-Unis, deux équipes qui espèrent se qualifier pour les huitièmes de finale. Ali Daei avait participé à la victoire historique 2 à 1 des Iraniens face aux Américains au Mondial 1998.

Plusieurs sportifs iraniens ainsi que des acteurs et cinéastes soutiennent le mouvement de contestation déclenché en Iran par la mort en détention de l'Iranienne Mahsa Amini le 16 septembre. Ils demandent aux autorités d'écouter les revendications des manifestants.

Dans son message, Ali Daei réclame la «libération inconditionnelle» des personnes interpellées.

Début novembre, il a déclaré avoir décidé de ne pas se rendre au Qatar pour le Mondial même s'il y a été invité par les organisateurs, expliquant vouloir être «avec (ses) compatriotes et exprimer (son) soutien à tous ceux qui ont perdu des proches» dans la répression.

En octobre, Ali Daei avait annoncé que les autorités iraniennes lui avaient brièvement confisqué son passeport à son retour d'un voyage à l'étranger.