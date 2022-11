Programme double sur nos ondes ce soir!

Les Red Wings de Detroit reçoivent la visite des Maple Leafs de Toronto, ce soir, au Little Caesars Arena.

Il s’agira d’une confrontation entre deux clubs sur une lancée.

Voyez ce premier match d’un programme double à TVA Sports et sur TVA Sports Direct dès 19h.

Avec leur nouveau maillot «rétro» noir et rouge au dos pour la première fois cette saison, les hôtes (11-5-4) seront en quête d’une cinquième victoire d’affilée. Vendredi dernier, ils ont coulé les Coyotes de l’Arizona 4-3 en tirs de barrage à domicile, améliorant ainsi leur fiche à 7-2-2 devant leurs partisans.

Il s'agit de la plus longue séquence de victoires des «Wings» depuis le 4 décembre 2021. Ils sont invaincus en temps réglementaire à leurs cinq dernières sorties (4-0-1). Pendant cette série productive, Andrew Copp a inscrit quatre points (un but, trois aides) en autant de matchs. L’attaquant de 28 ans, qui est originaire du Michigan, en a récolté neuf à ses 12 plus récents affrontements.

Crédit photo : AFP

Le jeune Lucas Raymond connait également de bons moments avec 12 points en 13 matchs, remontant au 29 octobre contre le Minnesota.

Parlant de statistiques... en ce jour il y a 75 ans, face aux Torontois, la légende des Red Wings Gordie Howe devenait le meilleur passeur de tous les temps avec sa 409e mention d’aide dans un verdict nul de 3-3. Il fracassait alors la marque d’Elmer Lach, des Canadiens de Montréal.

Du côté des Maple Leafs, les hommes de Sheldon Keefe viennent de remporter quatre matchs consécutifs. Ils ont récolté au moins un point dans leurs huit derniers duels tout en conservant une fiche parfaite à l’étranger (5-0-0) en novembre.

Samedi soir à Pittsburgh, Mitch Marner a ouvert le pointage dans les 40 premières secondes du premier vingt, étirant sa séquence de points à 16 matchs (cinq buts, 17 aides). Il s’agit de la troisième plus longue série de l’histoire de la concession.

Les «Leafs» ont récolté au moins un point lors de leurs 13 derniers matchs contre les Red Wings et au moins un point lors de leurs sept derniers passages à Detroit.

Les Panthers affrontent les Oilers sans Barkov

Crédit photo : AFP

Pour la deuxième rencontre au programme, nous vous présenterons le match qui opposera les Panthers de la Floride (10-8-3) aux Oilers d’Edmonton (11-10-0).

Les deux clubs n’ont que quatre victoires à leurs 10 dernières joutes. Dans le cas des visiteurs, ils devront se débrouiller sans les services d’Aleksander Barkov, qui est à l’écart en raison d’une maladie.

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois dans le sud de la Floride le 12 novembre, lorsque les Oilers ont eu le meilleur 4-2. Stuart Skinner a alors effectué 40 arrêts dans la victoire et le défenseur Tyson Barrie a réalisé un doublé.